Socialsekreterare till barnsäkerhetsteamet, barn och unga.
Norrtälje kommun, Enhetschefer barn och vuxna / Socialsekreterarjobb / Norrtälje Visa alla socialsekreterarjobb i Norrtälje
2026-04-22
Vi erbjuder dig
Introduktion med mentor och stöd från kollegor
Flexibla arbetstider genom årsarbetstid samt möjlighet till distansarbete
Kollegialt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling
En arbetsplats med både engagemang och värme, där vi stöttar varandra
Är du nyrekryterad i Norrtälje kommun så kan du få hyra bostad på Campus Roslagen.
Vi har infört 36-timmars arbetsvecka 2026 för personal med klientnära arbete
Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Uppdraget
Barnsäkerhetsteamet består av 4 medarbetare och ingår i grupp 3 på utredningsenheten. Barnsäkerhetsteamets främsta arbetsuppgift är att arbeta med säkerhetsplanering enligt Signs of Safety vilket är en lösningsfokuserad, samarbetsinriktad metod för att skapa varaktig trygghet för barn, där familj och nätverk aktivt deltar i att identifiera risker och skapa konkreta skyddsåtgärder. Genom att fokusera på styrkor och tidigare fungerande lösningar byggs en plan för att förändra barnets vardag. Säkerhetsplanen är en process som ständigt följs upp för att säkerställa att skyddet fungerar i praktiken och för att nå målet att barnet ska vara tryggt i sitt hem.
Utmaningar och möjligheter
Vi behöver ditt positiva driv och engagemang då vi befinner oss på en förändringsresa i och med omställningen till den nya socialtjänstlagen som du kommer att bidra till. Inom enheten arbetar vi aktivt efter de politiska satta målen att minska antalet utredningsdagar samt minska antalet placeringsdygn genom att utöka nätverksarbete och se över olika typer av hemmaplanslösningar där säkerhetsplanering enligt Signs of Safety är en viktig del.
Det här behöver du ha med dig

Kvalifikationer
• Socionomexamen
• Utbildning i säkerhetsplanering enligt Signs of Safety
• Du uttrycker dig väl i tal och skrift
Meriterande
• Kunskap om socialtjänstlagen, LVU och övrig relevant lagstiftning
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst
• Utbildning i BBIC
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Utredningsenheten Barn och Unga består av 24 socialsekreterare, 3 gruppledare och jag, Maria Biemann, som enhetschef. På enheten finns ett gott samarbete och vi hjälper varandra i bedömningar och beslut. Som socialsekreterare i barnsäkerhetsteamet har du förutom regelbundna ärendedragningar och ärendegenomgångar med din gruppledare även kontinuerlig extern handledning.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: 11 juni 2026
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Vi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande och här kan du lära känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
