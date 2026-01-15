Socialsekreterare till Barnenheten
2026-01-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Välkommen till oss
Hos Barnenheten arbetar vi med att utreda och följa upp beviljade insatser för barn i åldern 0-12 år.
Vårt uppdrag är att skapa en lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst som utgår från invånarnas behov. För att kunna arbeta närmare våra klienter och bygga långsiktigt förtroende utvecklar vi kontinuerligt våra arbetsmetoder och arbetssätt.
Nu söker vi en ny kollega till vårt engagerade team!
Som stöd till teamet finns två omställningssocionomer som stöttar i det dagliga arbetet samt bidrar till att utveckla nya arbetssätt. Vi har också två metodutvecklare inom området som bidrar med introduktion, kunskap och struktur, samt två gruppledare som leder och fördelar arbetet. Totalt består enheten av 14 socialsekreterare, två gruppledare och en enhetschef - alla med gemensamt fokus på att möta stadsdelens barn och deras familjer i utredningsarbetet och vid uppföljning av beslutade insatser.
"Det är en fin grupp som verkligen bryr sig - både om varandra och om stadsdelen. Här hjälps vi åt och står bakom varandras arbete."
• Medarbetare på Barnenheten
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en verksamhet i aktiv utveckling och förändring. Vi har tagit fram en ny värdegrund och vision och kommer nu arbeta för att levandegöra den i det dagliga arbetet för att möta nya krav och behov med fokus på en gemensam riktning och
förbättrad kvalitet för klienten.
Vi satsar särskilt på:
Signs of Safety - som ett långsiktigt förhållningssätt och lärande. Vi utbildar all personal och varje enhet arbetar för att integrera arbetssättet på djupet. Fokus ligger på att:
• Ett nätverksbaserat arbetssätt där vi aktivt involverar familjens och barnets nätverk och tar tillvara på deras egna resurser och styrkor i planering och förändringsarbete.
• Balansera styrkor och svårigheter
• Skapa största möjliga transparens
Omställningsarbetet enligt nya socialtjänstlagen - detta är högt prioriterat hos oss. Vi har redan inrättat nya tjänster och ser över arbetssätt och organisation för att ligga i framkant.
Dessutom erbjuder vi:
• Extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling
• Flexibel arbetstid samt sommar- och vinterarbetstid
• Semesterväxling och tillgång till förvaltningens gym
• Friskvårdsbidrag (3000 kr år 2026) samt möjlighet att förmånligt köpa årskort till stadens simhallar/gym
Hälsning från din framtida chef:
"Det bästa med Barnenheten är våra engagerade medarbetare och att vi får vara en röst för de mest utsatta barnen. Tack vare våra drivna och lyhörda handläggare bidrar vi till att ge barnen en tryggare vardag"
Din roll
Som socialsekreterare hos Barnenheten kommer du att arbeta med:
• utredningar enligt SoL och LVU
• uppföljning av beslutade insatser
• samverkan internt och externt, till exempel med skola, förskola, BVC, barn- och ungdomspsykiatri.
Vi arbetar ständigt med att utveckla våra metoder för att erbjuda professionellt stöd och skapa varaktig förändring. Du blir en del av ett team som tillsammans ansvarar för hela processen från utredning till uppföljning. Vi arbetar två i ärendena - en huvud- och en medhandläggare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• socionomexamen
• goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du också har erfarenhet av socialt arbete med barn och ungdomar eller har erfarenhet av myndighetsutövande arbete inom socialtjänsten.
Vi lägger stor vikt vid följande personliga kompetenser:
Vi lägger stor vikt vid följande personliga kompetenser:

Du är strukturerad och kan hålla ordning på dina ärenden, samtidigt som du är mål- och resultatinriktad med ett tydligt fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och familjer. Du är relationsskapande och har förmågan att bygga förtroende och goda samarbeten, både med klienter och deras nätverk. Dessutom värdesätter vi att du är samarbetsinriktad och trivs med att arbeta nära både kollegor och andra samarbetspartners för att nå gemensamma mål. Du agerar också professionellt och kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till rollen. Du är trygg, stabil och har självinsikt.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Vi kommer att gå igenom ansökningarna löpande. I den här rekryteringsprocessen kan det komma att bli aktuellt med urvalstester som en del i bedömningen. För denna tjänst krävs att du har ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Stockholms stad, HässelVällingby stadsdelsförvaltning
Alicja Stoklosa alicja.stoklosa@stockholm.se 08-50805477
