Socialsekreterare till Barnenhet 2 i Järva
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi som arbetar på barnenheterna har ett stort engagemang för de familjer vi möter och för området vi verkar i. Möjligheten att i arbetet träffa människor från hela världen upplevs som både utvecklande och givande.
Inom Socialtjänst barn och unga finns två barnenheter som arbetar med barn 0–12 år. Verksamheten leds av en områdeschef. Varje enhet består av en enhetschef och två gruppledare som tillsammans stöttar och vägleder två utredningsgrupper om cirka åtta socialsekreterare vardera. Enheten för internt stöd ger socialsekreterarna stöd genom bland annat administratörer, SIG-samordnare/socialsekreterare i samverkan med polis, samordnare och skolsamordnare.
Vi söker nu två nya kollegor till Barnenhet 2.
Vi erbjuder
På enheten stöttar vi varandra och värdesätter både samarbete och våra olika erfarenheter och bakgrunder. Att utveckla verksamheten och hitta nya arbetssätt är något vi ser som både viktigt och stimulerande.
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete tillsammans med goda och engagerade kollegor. Du får även friskvårdsbidrag samt möjlighet till semesterväxling mot extra lediga dagar. Läs gärna mer om Stockholms stads förmåner här.
Din roll
Som socialsekreterare på barnenheterna arbetar du med att utreda barns behov av skydd och stöd samt följa upp beviljade insatser. Vi månar om att involvera och ha ett gott samarbete med barnet, föräldrar och nätverket. Du samverkar med övriga kollegor inom socialtjänsten, skolor, polis samt andra aktörer runt barnet.
Vi strävar mot att tillgodose behovet av insatser på hemmaplan. Här finns även en tydlig struktur i arbetet och välutvecklade rutiner. Du har i det dagliga arbetet stöd av gruppledare, enhetschef, kollegor och områdets samordnare samt tillgång till extern handledning.
Våra medarbetare och chefer har en stark drivkraft att hitta nya vägar och metoder i arbetet. För att lyckas krävs fler ambitiösa socialsekreterare som bidrar med sina idéer och sitt engagemang. Här behövs du!
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen.
God förmåga att uttrycka dig på svenska såväl i tal som skrift.
Vi ser det som meriterande med:
Erfarenhet och vana vid utredningsarbete inom socialtjänsten, gärna inom barn och ungdom.
God förmåga att bedriva en utredning på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt.
Kunskap och erfarenheter av BBIC, Signs of Safety.
Uppdaterad när det gäller relevant lagstiftning.
Vi söker dig som gärna arbetar självgående och som har en god struktur i arbetet. Som person är du flexibel och behåller lugnet i stressade situationer. Du har lätt för att samarbeta och ser vikten av att skapa goda relationer. Vi söker dig som är van att ta egna initiativ, har en empatisk förmåga och som har ett stort intresse av att arbeta i ett mångkulturellt område.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och färdigheter.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 4066 (visa karta
)
163 64 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Socialtjänst barn och unga Kontakt
Thomas Lundsten, Vision 0850801431 Jobbnummer
9983626