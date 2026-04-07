Socialsekreterare till barn och unga
2026-04-07
Vill du göra verklig skillnad för barn och unga - och samtidigt må bra på jobbet? Vi söker socialsekreterare till Barn och Unga, Socialtjänsten i Falun!
Hur ser organisationen ut?
Hos oss på Barn- och familjesektionen i Falun får du en arbetsplats där arbetsmiljö, stöd och hållbarhet inte bara är ord - utan något vi aktivt arbetar med hela tiden. Sektionen består av flera delar: mottagning, barn och unga 1 och 2, resurs- och familjerätt, öppenvården Dialogen, vårt eget HVB BUBO samt stödboendet UBO. Du kommer att tillhöra en av våra fem arbetsgrupper inom barn och unga.
Fem mindre arbetsgrupper - närmare stöd och bättre förutsättningar
Vi håller just nu på att förändra vårt arbetssätt och inför därför en helt ny arbetsgrupp som enbart kommer att fokusera på familjehemsplacerade barn. Det innebär att vi nu blir fem arbetsgrupper, 4 som arbetar med utredning och insats, dit du som söker den här tjänsten kommer att tillhöra, och 1 som arbetar med familjehemsplacerade barn. Genom att vi skapar en till grupp så minskar vi varje grupps medlemsantal och kan därmed erbjuda tätare stöd i det dagliga operativa arbetet - både genom tätare, regelbundna träffar med gruppledare och genom mer utrymme för bollning, planering och handledning mellan mötena. Här får du alltså ett ledarskap som är nära på riktigt.
Från hösten 2026 arbetar vi enligt en helt ny struktur med fördelningsveckor. Varje arbetsgrupp turas om att ha fördelningsvecka en gång var fjärde vecka. Under fördelningsveckan ansvarar gruppen gemensamt för inkommande utredningar. De övriga tre veckorna är ambitionen att du arbetar ostört med dina egna ärenden - utan löpande avbrott.
Syftet är tydligt: skapa fokus, arbetsro och en mer hållbar arbetssituation.
En arbetsplats där arbetsmiljön är en del av vardagen
Hos oss är arbetsmiljöarbetet inte något vi gör "vid sidan av" - det är en del av kulturen.
Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med övningar och strukturerade samtal om vad som fungerar bra och vi genomför kontinuerligt gemensamma friskvårdsaktiviteter. Vi har ett klimat där skratt, kollegialt stöd och balans i livet är viktiga värden.
Vår ambition är att skapa en arbetsplats där både erfarna och mindre erfarna medarbetare kan trivas och växa - och där vi tillsammans håller över tid.
Hos oss kan du också påverka dina arbetstider i och med att vi tillämpar årsarbetstid. Tack vare vårt heltidsavtal ges du också möjlighet att ansöka om ändrad sysselsättningsgrad en gång per år.
Ett genomarbetat introduktionsprogram - du lämnas aldrig ensam
För dig som är ny hos oss, oavsett erfarenhet, erbjuder vi ett gediget introduktionsprogram. Vår metodhandledare, tillsammans med gruppledare och faddrar, följer dig genom ditt första år. Du kommer också att gå olika utbildningar inom utbildningssatsningen yrkesresan och du kommer att få grundutbildning i Signs of Safety.
Du får följa med på samtal, samverkansmöten och nätverksträffar. Du får stöd i utredningar av både gruppledare, faddrar och framföra allt av vår introduktionsansvarige metodstödjare. Vårt mål och vår ambition är att du aldrig ska behöva stå ensam i svåra eller ovana situationer, socialt arbete är något vi gör tillsammans.Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss möter du barn, ungdomar och familjer som behöver stöd i livet- och du får vara med och göra verklig skillnad. Ditt uppdrag är att göra kvalificerade bedömningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av unga (LVU), med målet att skapa trygghet och stabilitet för barn och unga.
Du arbetar med att:
• Genomföra utredningar
• Följa upp och verkställa beslutade insatser
• Samverka med kollegor, gruppledare och andra aktörer
Vissa ärenden hanterar du med tiden självständigt, men de flesta beslut fattas tillsammans i gruppen - vi tror på styrkan i samarbete och gemensamt ansvar. Vi tror på långsiktighet, utveckling och att du ska få växa i din yrkesroll - samtidigt som du har en hållbar arbetsvardag.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Socionomexamen
God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är kommunikativ, strukturerad, empatisk och lösningsfokuserad i ditt arbetssätt. Du har en förmåga att skapa förtroende genom ett lyhört och närvarande bemötande, både i mötet med barn och familjer och i samarbetet med kollegor och andra aktörer. Som person ser vi att du är självständig, men också trivs med att arbeta i team där samarbete och gemensamt ansvar är en självklar del av vardagen. Du har en god förmåga att strukturera ditt arbete och fatta välgrundade beslut, även i komplexa situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
Utbildning inom BBIC och/eller Signs of Safety
B-körkort
Flerspråkighet
Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi hanterar ansökningar och genomför intervjuer löpande under rekryteringsperioden.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
Vid eventuell intervju - medtag legitimation. Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falu Kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Linda Masser linda.masser@falun.se 023-873 84
