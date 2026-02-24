Socialsekreterare till Barn och unga
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) / Socialsekreterarjobb / Järfälla Visa alla socialsekreterarjobb i Järfälla
2026-02-24
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) i Järfälla
Är du en engagerad och driven person som vill göra verklig skillnad i barns och ungas liv? Då kan du vara den vi söker! Just nu letar vi efter nya kollegor till vårt team på Barn och unga.
Hos oss på Utredning Barn och Unga arbetar vi för att göra skillnad i barns och ungas liv, alltid med deras bästa i fokus. Barn och unga är en del av Individ- och familjeomsorgen (IFO) och vi jobbar i tre mindre enheter bestående av 14 socialsekreterare , 2 gruppledare och en engagerad enhetschef. Här får du ett nära ledarskap och möjlighet att verkligen påverka.
Vi erbjuder dig som ny medarbetare en bra och genomarbetad introduktion och utbildningar i samarbete med Yrkesresan. Dessutom har vi ett kompetensteam som håller oss uppdaterade med den senaste forskningen och ser till att vi ständigt utvecklas genom fortlöpande utbildningar. Vårt kontor ligger i Jakobsberg, bara 19 minuter från Stockholms central, vilket gör pendlingen enkel. Dessutom är vår interna öppenvård precis intill, vilket skapar ett nära samarbete och gör arbetet smidigt.
Vi är ett stöttande och engagerat team som arbetar för att skapa en tryggare och bättre tillvaro för barn och unga i Järfälla. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och verkligen göra skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare kommer du att ansvara för myndighetsutövning, utredning och uppföljning av insatser för barn och unga i åldrarna 0-20 år samt deras familjer. Du arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där fokus ligger på att identifiera familjens och nätverkets styrkor, resurser och risker. En viktig del av ditt arbete är att lyssna på familjernas egna lösningar, med särskilt fokus på barnens upplevelser, och att följa upp att de insatser som sätts in verkligen bidrar till en positiv förändring. Barnets och ungdomens delaktighet är grundläggande och som socialsekreterare blir en viktig del av ditt uppdrag att bygga relationer och motivera till positiv förändring för att hitta individuella lösningar som gör skillnad i barnens och familjernas liv.
Som anställd erbjuds du flera förmåner, såsom friskvårdsbidrag om 3 000 kronor per år, extern handledning, flexibla arbetstider genom årsarbetstid samt viss möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter.Kvalifikationer
Rent formellt behöver du ha:
* Socionomexamen
* Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande
* Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga är starkt meriterande
* B-körkort
Vi söker dig som arbetar strukturerat och har en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är stabil, trygg och balanserad även i stressiga eller utmanande situationer. Vidare trivs du med att samarbeta med andra, är lyhörd och bidrar till ett gott samarbete.
Du är även självgående och har en förmåga att sätta dig in i andra människors perspektiv eller situation utan att förlora dig i andras känslor, och förstår rollen som myndighetsperson.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Låter detta som något för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt!
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Urval och intervjuer sker löpande under processens gång. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Provanställning kan förekomma. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308456". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla kommun, Individ och familjeomsorg (IFO) Kontakt
Rekryteringssamordnare
Evelina Rasinkangas rekrytering.soc@jarfalla.se Jobbnummer
9761684