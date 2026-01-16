Socialsekreterare till barn och unga
2026-01-16
Är du socionomutbildad och erfaren inom myndighetsutövning? Trivs du i en gemenskap där det satsas på kontinuerlig kompetensutveckling i din yrkesroll? Då kan du vara en av dem vi letar efter!
På Lotsen barn och unga i Mariestad finns en utredningsgrupp bestående av mottag, utredare och öppenvård samt en placeringsgrupp som handlägger ärenden enligt SoL och LVU. Kopplade till dessa grupper finns två 1:e socialsekreterare samt två socialadministratörer. Tillsammans driver vi ett arbete som gör skillnad för de barn, ungdomar och familjer vi möter. Vi strävar aktivt efter ett jämställt, jämlikt och inkluderande arbetssätt och verksamheten är sedan 2023 HBTQI+-certifierad genom Samkrafter.
Arbetsuppgifter
Utredningsgruppen:
För dig som är intresserad av tjänst i utredningsgruppen som tar vid efter att mottaget gjort en förhandsbedömning, fortsätter arbetet med:
• Utredning av barns behov och föräldrars förmågor.
• Uppföljning av biståndsbeslut.
• Samarbete med skola, polis, BUP samt andra aktörer runt barnet.
• Skräddarsy lösningar för familjer.
Placeringsgruppen:
I vår placeringsgrupp som tar vid efter att en utredning gjorts, företräder du barnets intressen och behov, säkerställer att barnet har meningsfulla umgängen med sina föräldrar samt att barnet är delaktig i sin egen vård. Du arbetar för återförening, föräldrars delaktighet i vården och att de ges möjlighet till rätt stöd. Detta innebär;
• Att följa vården för placerade barn och unga utifrån deras individuella behov och rättigheter.
• Att överväga och ompröva vården, göra umgängesplaner samt umgängesbedömningar.
• Nära samverkan med familjehemssekreterarna och samarbete med skola, polis, BUP samt andra aktörer runt barnet.
För samtliga tjänster finns tydliga strukturer, täta arbetsmöten, arbetsledning från 1:e socialsekreterare samt socialadministrativt stöd. Vi har fräscha lokaler och vi satsar på en jämn och lagom ärendemängd bland handläggare. Vi arbetar dessutom aktivt för ett nära samarbete med närliggande verksamheter och satsar stort på kompetensutveckling. I ansökan får du ange vilken eller vilka inriktningar du vill arbeta inom.
Trivs du med kortare kontakter, hålla deadlines och snabbt kan ställa om i ditt arbete kan utredningsgruppen vara rätt arbetsplats för dig. Föredrar du å andra sidan längre varaktighet i ärenden där du följer klienter över tid kan placeringsgruppen rekommenderas. Oavsett grupptillhörighet har vi roligt på jobbet! Med god sammanhållning och kompetensutveckling lägger vi grunden för ett gott arbete - Vi gör skillnad för barnen!Kvalifikationer
Till tjänsterna söker vi dig som är utbildad socionom och som har B-körkort. Tidigare arbetslivserfarenhet från socialtjänst och myndighetshandläggning barn och unga är meriterande.
Vi ser att du är flexibel och kreativ för att kunna anpassa dig efter möten, situationer och oförutsägbara dagar. Eftersom att arbetet innebär ett samspel med många aktörer ser vi även att du har en god samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga både i tal och skrift. För att kunna göra en rättssäker handläggning är det även viktigt att du är ansvarstagande med en god förmåga att strukturera ditt arbete.
Vad kan vi erbjuda dig?
För oss är du som medarbetare vår viktigaste resurs, därför är vi måna om att du ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder dig fyra förtroendedagar per år som kan tas ut som hel- eller halvdagar i återhämtningssyfte.
Hos oss på Lotsen får du ett eget kontor i fräscha lokaler och fruktkorgen är laddad. Vi är en trevlig arbetsplats där arbetsgruppen har gemensam fredagsfrukost och ofta samordnar lunchträning. Vi har avsatt tid för dokumentation på onsdagar samt metodpass varje vecka med teman baserade på vad arbetsgruppen efterfrågar. Dessa är till för utveckling och kompetens samt samverkan med interna och externa aktörer.
Du kommer att få handledning och stöttning internt från kollegor och förste socialsekreterare. Vi träffas också gemensamt en gång i månaden för extern handledning på Residenset i Mariestad. Som anställd inom socialtjänsten har du konkurrenskraftig lön, flextid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Du erbjuds också kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser, bl.a. via Yrkesresan samt via övriga utbildningar enheten planerar.
I din ansökan önskar vi ett cv av dig där dina tidigare meriter framgår. Personliga brevet kan du däremot utesluta - du får istället besvara några urvalsfrågor när du gör din digitala ansökan. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och goda referenser. Provanställning kan komma att tillämpas. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till oss på Lotsen!
