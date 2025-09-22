Socialsekreterare till barn och unga
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2025-09-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vill du ha ett utvecklande och utmanande arbete inom området ungdomar med kriminalitet och normbrytande beteende?
Vi är ett team som arbetar riktat mot ungdomar som befinner sig i riskzonen för eller redan har en utvecklad problematik inom området. Vår utgångspunkt är att de mest verkningsfulla krafterna finns i nätverket kring ungdomen och vi arbetar brett med att mobilisera och stärka familjerna och övriga viktiga personer som finns i närheten.
I vår arbetsgrupp:
• Har socialsekreterarna goda kunskaper om mekanismerna bakom gängrelaterat våld och normbrytande beteende.
• Har socialsekreterarna en nära och väl fungerande samverkan med ungdomsbehandlare, förebyggare och SSPF-koordinator i stadsdelen där det finns en väl utbyggd egen öppenvård.
• Har socialsekreterarna ett nära samarbete med socialsekreterare hos polisen och Polismyndigheten.
• Har socialsekreterarna utbildats i standardiserade bedömningsmetoder som SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) och/eller ESTER (Evidensbaserad Strukturerad Bedömning av Risk och Skyddsfaktorer).
• Använder socialsekreterarna ett Case managementförhållningssätt i arbetet med ungdomar med hög risk för kriminalitet och normbrytande beteende för att förebygga eller minska placeringar.
Vår verksamhet barn och familj består av tre enheter som har till uppgift att utreda barns behov enligt BBIC och består av totalt 55 medarbetare. Vi erbjuder ett nära stöd genom introduktionen där vi har tillskapat särskilda tjänster som arbetar med att introducera nya medarbetare (en tjänst per enhet). Utöver det har alla en förste socialsekreterare som erbjuder ett nära arbetsledarstöd både individuellt som i grupp. Vi erbjuder också extern processhandledning och utbildningar via Yrkesresan. Vi har en stabil ledningsgrupp med erfarna chefer och förste socialsekreterare med lång erfarenhet som har ett gediget engagemang och kunskaper.
En viktig förutsättning för den goda samverkan vi bedriver är närhetsprincipen. Vi sitter i samma byggnad som mottaget, barnsekreterare och familjehemsenheten. Vår resursenhet är belägen på samma gata i det nära området vilket skapar goda förutsättningar för samverkan.
Eftersom vi värdesätter kunskap och självständighet erbjuder vi fortlöpande fördjupande utbildningar individuellt samt i grupp i handläggning och dokumentation samt lagstiftning som sekretesslagstiftningen, förvaltningslagen, socialtjänstlagen samt Lagen om vård av unga. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och helst med erfarenhet inom området ungdomar i kriminalitet och normbrytande beteende. Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom andra områden. Vi värdesätter om du har vidareutbildning inom SAVRY och ESTER, samt andra relevanta kurser och utbildningar inom området. B körkort är även krav för tjänsten.
Du trivs med att samverka med andra såväl ungdomar och deras föräldrar som andra samverkanspartners. Du strävar efter att både upprätthålla en kvalitativ och rättssäker handläggning med hög kvalitet och upprätthålla ett gott bemötande.
• Du har förmågan att anpassa och omorganisera arbetet vid behov.
• Du trivs med att samarbeta med andra för att uppnå gemensamma mål.
• Du kan etablera tydliga mål och planera dina arbetsuppgifter.
• Du utnyttjar din tid på ett effektivt sätt och arbetar på ett systematiskt sätt.
• Du arbetar rättssäkert, har god dokumentationsförmåga och klientkontakt.
Passar detta in på dig ser vi fram emot att ta emot din ansökan!
Urval och intervjuer kan påbörjas innan sista ansökningsdag, så ansök snarast möjligt.
ÖVRIGT
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Enhetschef
Ulrika Söderlund ulrika.soderlund@socialsydvast.goteborg.se 031 – 366 41 28 Jobbnummer
9520486