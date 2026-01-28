Socialsekreterare sommarvikariat
2026-01-28
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare bedömer du behov av bistånd enligt socialtjänstlagen och du arbetar utifrån en helhetssyn med individens behov i centrum (IBIC). Yrket som handläggare innebär många möten med olika personer och att följa beslutade arbetssätt och rutiner. Det ställer krav på social kompetens, flexibilitet och effektivitet. Vi samverkar i stor utsträckning med våra utförare och andra relevanta samverkanspartners, såväl internt som externt.
Vi befinner oss i en spännande tid med både pågående och kommande förändringar. Tillsammans med professionella kollegor i arbetsgruppen erbjuder vi en trevlig arbetsplats med ett öppet arbetsklimat. Vi har roligt på vår arbetsplats och vi sätter hälsa och miljö högt.Kvalifikationer
För att kunna arbeta som socialsekreterare behöver du ha en socionomutbildning eller en pågående utbildning med minst ett års avklarade studier. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver ha kunskaper inom socialtjänstlagen och ha goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt.
Det är meriterande att du har erfarenhet av handläggning av hemtjänst eller planeringar med sjukhus. Att du har kunskaper om myndighetsutövning gärna mot äldre och IBIC, Treserva och SAMSA är något som är meriterande.
Arbetet är självständigt men du kommer ingå i ett team av fem socialsekreterare och ha närhet till dina kollegor. En stor del av vårt arbete innebär samverkan med andra och det är därför av stor vikt att du är strukturerad och har god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Som person är du bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Vi ser att du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Det kommer naturligt för dig att upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du behöver ha en god digital kompetens och på ett effektivt sätt kunna använda och förstå digitala verktyg, tjänster och medier.
Vi ser gärna att du har körkort.
Vi kommer utföra löpande urval. Intervjuer och informationstillfälle är bokat till den 18 februari kl 13-16.
Under våren kommer det att vara obligatoriska utbildningstillfällen i våra arbetssätt och digitala system, det är viktigt att man kan delta på det. Eventuellt arbeta en del strödagar under våren. Det är viktigt att du kan arbeta mellan v 24- v 33.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
