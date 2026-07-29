Socialsekreterare sökes till Malå
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2026-07-29
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Malå kommun är en vacker och framåt kommun i södra Lappland. Máláge kommuvdna, är en samisk förvaltningskommun.
Merparten av de boende är sysselsatta inom trä- och verkstadsindustri, georelaterad verksamhet, transportnäring och offentlig verksamhet. I kommunen finns en god offentlig service samt ett mångsidigt fritidsutbud.
Malå är ett bra alternativ för såväl barnfamiljer som företagare och industrier. Flera framgångsrika små och medelstora företag med väl utvecklade produkter, som säljs på världsmarknaden, skapar ett klimat med framtidstro.
Vår vision: Malå med allt så nära - en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.
Mer info finns på Malå kommuns hemsida: www.mala.se
och www.nykommun.se/mala
Malå kommun – en pärla i södra Lappland – söker nu en socialsekreterare som vill ha ett arbete där du hinner göra skillnad!
Vill du arbeta i en kommun där människan står i centrum – både invånaren och du som medarbetare?
Nu söker vi en engagerad socialsekreterare som vill bli en del av vårt team i Malå. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära kollegor och chefer, med korta beslutsvägar och ett stort utrymme att påverka ditt arbete.
Här finns mer än bara vackra vyer: vi har framtidstro, drivna företag som säljer till hela världen, och ett samhälle där man faktiskt hälsar på varandra. Vi gillar att säga att allt är nära i Malå – naturen, jobbet, kollegorna och lunchlådan du glömde hemma.
Om jobbet
Hos oss är du ingen liten kugge i ett maskineri – snarare en multifunktionell hjälte i ett litet men kompetent och engagerat team! Vi eftersträvar att du ska få arbeta med det du brinner för och har kompetens för. Med det sagt är vi ett litet team och kan därmed behöva stötta och hjälpa varandra inom exempelvis barn och unga, ekonomiskt bistånd, vuxenärenden och/eller familjerättsliga ärenden. Du får därmed ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik.
Som socialsekreterare arbetar du med myndighetsutövning enligt SoL, LVU och LVM i nära samverkan med kollegor och andra aktörer. I en mindre kommun får du möjlighet att följa ärenden över tid, skapa goda relationer och verkligen se resultatet av ditt arbete.
Kort sagt: här blir du en generalist med guldkant – och får chansen att göra skillnad, på riktigt!
Vi erbjuder dig:
Distansarbete utifrån verksamhetens behov, dialog förs tillsammans om omfattning.
Flexibla arbetstider för att skapa ett hållbart arbetsliv och ge mer tid till livet utanför jobbet.
En arbetsplats där samarbete, tillit och arbetsglädje är självklara delar av vardagen.
En arbetsplats där idéer uppmuntras och där vi verkligen vill, får och kan göra skillnad.
Kompetensutveckling och handledning, både intern och extern.
Malå socialtjänst är med i Yrkesresan som ett led i att ytterligare stärka kompetensutvecklingen.
Introduktion i ditt nya yrke.
Diverse personalförmåner som semesterväxling och flexavtal.
Friskvårdsförmåner och goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.
Exempel på friskvårdsförmåner som erbjuds:
Friskvårdstimme.
Friskvårdsbidrag.
Som anställd har du möjlighet till gratis simning och tillgång till tider i sporthallen.
Vem är du?
Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är ansvarstagande, lösningsfokuserad och uppskattar att arbeta tillsammans med andra. Erfarenhet är meriterande, men vi välkomnar även dig som är ny i yrket.
Och ja – körkort krävs, vi lovar att det är värt att köra genom Lapplands vackraste vyer.
Livet i Malå
Drömmer du om ett liv med närhet till natur, korta avstånd och mer tid över? I Malå finns fantastiska möjligheter till friluftsliv året runt, ett tryggt samhälle och en vardag där livspusslet blir enklare.
Hos oss får du inte bara ett jobb – du får möjlighet att skapa ett hållbart arbetsliv där du kan utvecklas, trivas och göra verklig skillnad.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malå Kommun
(org.nr 212000-2866), https://www.mala.se/naringsliv-och-jobb/jobba-hos-oss/
Storgatan 13 (visa karta
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939 31 MALÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialavdelningen, IFO Kontakt
Annika Johansson 0953-14031 Jobbnummer
10015302