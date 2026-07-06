Socialsekreterare sökes till Hässelby-Vällingby
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-07-06
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi arbetar inom Område vuxen, där vi erbjuder stöd genom öppenvård samt insatser inom beroende, relationsvåld och ekonomiskt bistånd. Du kommer att ingå i vårt team på öppenvården, bestående av två socialsekreterare som arbetar med boendestöd i våra försöks- och träningslägenheter (FOT).
I rollen stödjer du personer som bor i FOT-lägenheter att klara sitt boende och följa den planering som upprättats tillsammans med socialtjänsten. Målet är att de ska utveckla sin självständighet och på sikt kunna ta över sitt hyreskontrakt.
Vi är en erfaren och engagerad arbetsgrupp som befinner oss i en spännande utvecklingsfas, där dina erfarenheter och perspektiv kan bidra till att utveckla verksamheten och göra skillnad för dem vi finns till för.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Område vuxen får du introduktion och möjlighet att gå bredvid en erfaren kollega. Inom öppenvården möts du av en engagerad arbetsgrupp samt tydliga rutiner och strukturer som skapar trygghet i uppdraget.
Vi arbetar aktivt med kollegialt lärande genom reflekterande team och horisontell återkoppling. Du erbjuds även regelbunden intern handledning av vår MI-coach samt extern handledning.
Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare här.
Din roll
I uppdraget ingår att stödja, motivera och vägleda klienter mot ökad självständighet och att nå de mål som formulerats i deras arbetsplaner.
Just nu har vi ett särskilt fokus på att stärka klienternas förmåga att ta ansvar för sitt boende utifrån hyreslagens krav. Det innebär bland annat att följa upp att hyror, elräkningar och hemförsäkringar betalas i tid samt att bostaden sköts på ett tillfredsställande sätt. I uppdraget ingår även att stödja klienterna i att fullfölja sina arbetsplaner, exempelvis genom att upprätthålla vård- och myndighetskontakter, söka arbete och delta i andra planerade insatser.
Socialtjänsten befinner sig i ett pågående omställningsarbete, vilket innebär att uppdragets innehåll och arbetssätt kan komma att utvecklas och förändras över tid utifrån verksamhetens behov och nya lagkrav.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs det att du har:
Socionomexamen
Vi ser det som meriterande om du har viss erfarenhet av:
Arbete inom psykiatri och/eller skadligt bruk och beroende
Goda kunskaper i hyreslagstiftning
Myndighetsutövning
MI (motiverande intervju)
Dokumentationssystem Paraplyet
För att trivas i rollen har du en god samarbetsförmåga då arbetet innebär många interna och externa kontakter. Som person är du empatisk och har förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du är stabil i din yrkesroll och trygg i att fatta beslut. Du har förmågan att vara flexibel när det behövs och kan prioritera i ditt arbete. Du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt och tycker om dokumentation och administration som utgör en stor del av arbetet.
Många av våra klienter har erfarenhet av skadligt bruk och beroende och/eller psykisk funktionsnedsättning. För att lyckas i rollen behöver du känna dig trygg i mötet med dessa målgrupper och ha förmåga att skapa tillitsfulla relationer. Ett respektfullt och professionellt bemötande är avgörande för att klienterna ska känna sig trygga och våga ta emot det stöd de behöver.
Vi lägger vi stor vikt vid dina personliga färdigheter och ditt engagemang för tjänsten.
Övrigt
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor istället för att skicka ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning!
Vi finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Hos oss arbetar cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Arbetsmiljön hos oss präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Läs gärna mer om vår förvaltning här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Hässelby torg 20-22, 2 trappor (visa karta
)
165 23 HÄSSELBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Öppenvårdsenheten Kontakt
Mikael Jarnlo, SSR 08-50805257 Jobbnummer
9992921