Socialsekreterare sökes - IFO försörjningsstöd
2026-01-19
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden.
IFO (individ- och familjeomsorg) ansvarar för följande verksamheter; stöd till barn, ungdomar och deras familjer, stöd till vuxna, försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser och mottagande av nyanlända.
Vi söker nu en ny kollega till enhet! Vår enhet består av socialadministratör som arbetar i receptionen samt
socialadministratörer och socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd, dödsbohandläggning, förmedlingsmedel
samt våld i nära relationer där vi möter våldsutsatta vuxna. Enheten består även av socionom på Familjecentralen samt två
familjerättssekreterare. Här kommer du vara en del av ett engagerat team som fortsätter utveckla Ulricehamns socialtjänst. Vi erbjuder dig ett spännande och ansvarsfullt arbete med möjlighet att utvecklas. Här finns nära chefsstöd, trevliga kolleger och ett gott socialt klimat. Hos oss är alla viktiga och förväntas bidra till utveckling av verksamheten. Vi fortsätter vårt arbete med digitalisering och utveckling av våra arbetssätt. Löpande kompetensutveckling är en självklarhet, både för att säkra kvaliteten i verksamheten och för att du ska få möjlighet att växa i din yrkesroll. Extern handledning samt flextidsavtal erbjuds samt att det finns möjlighet till distansarbete.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Att arbeta som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är ett varierande och spännande arbete!
Som socialsekreterare arbetar du med två parallella processer där du dels utreder, bedömer och beslutar om ekonomiskt
bistånd enligt socialtjänstlagen och dels utreder individens resurser och eventuella hinder för egen försörjning, stöttar,
motiverar och vägleder mot en självförsörjning genom arbete, studier eller annan ersättning. Detta gör du tillsammans med
individen och i samverkan med andra relevanta parter såsom sjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
internt inom IFO och kommunens olika verksamheter. Det sociala arbetet är viktigt och att kunna möta individen i den
situation som den befinner sig i. Arbetet innebär därför ett klientnära arbete som innebär ett regelbundet motivations- och
förändringsarbete. Vi arbetar med plan för självförsörjning för att få individen och ärendet att röra sig framåt mot uppsatta
mål.
Handläggningen innebär ett kvalificerat utredningsarbete utifrån gällande delegationsordning. Utredningsarbetet innebär
individuella bedömningar som inkluderar ekonomi, juridik och en helhetsbedömning av individens situation. Du kommer att
ha både nybesök och löpande ärenden. Vi arbetar efter ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi utgår från varje enskild
person och dess nätverk.
Att arbeta med ekonomiskt bistånd innebär att du får möjlighet att utföra praktiskt kvalificerat socialt arbete med individen i
fokus. Arbetet innebär stort handlingsutrymme där du självständigt arbetar i dina ärenden men med nära stöd och stöttning
av kollegor och chef. Vi arbetar nära varandra och har regelbundna ärendedragningar och ärendegenomgångar. Vi arbetar
med ett lägre ärendeantal för att ha tid att träffa och arbeta med våra klienter.
Dina närmaste kollegor arbetar även med förmedlade medel, dödsbohandläggning och våld i nära relationer vilket innebär
att det kan finns möjligheter till kompetensutveckling inom områdena för att även arbeta med dessa uppgifter.KvalifikationerKvalifikationer
• Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• God digital kompetens
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, särskilt inom ekonomiskt bistånd
• Goda kunskaper om målgruppen och relevant lagstiftning
• Kunskap och erfarenhet av arbete med våld i nära relationer
• Kunskap om systemiskt förhållningssätt
• Erfarenhet av arbete i verksamhetssystemet Treserva
Du har egen drivkraft och engagemang samt trivs med socialt arbete och i mötet med många olika människor. Du arbetar
strukturerat och följer rutiner och riktlinjer i en politiskt styrd organisation. Du är analytisk och har god juridisk förståelse,
vilket gör att du kan dra välgrundade slutsatser i det dagliga arbetet och säkerställa ett rättssäkert arbetssätt. Du är trygg
och stabil i dig själv samt har ett positivt, serviceinriktat och tillgängligt bemötande.
Du har ett flexibelt förhållningssätt och kan omprioritera dina arbetsuppgifter under arbetsdagen när akuta situationer
uppstår. I stressade situationer behåller du lugnet, är tålmodig och fokuserar på rätt saker. Du har ett professionellt
bemötande och förmåga att möta och skapa relationer med människor som lever i utsatta miljöer och svåra livssituationer.
Att vara lyhörd och ha god kommunikativ förmåga är en förutsättning för att kunna skapa dialog, både med dem vi är till för
och med samverkansparter, i syfte att hitta de bästa lösningarna.
Du kan anpassa dig till förändrade omständigheter, har god samarbetsförmåga och arbetar lika väl självständigt som
tillsammans med andra. Du bidrar aktivt till en respektfull och trivsam arbetsmiljö.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en styrka och välkomnar sökande
med olika bakgrund och erfarenheter. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden
löpt ut -vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
