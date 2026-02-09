Socialsekreterare Socialtjänst Skäggetorp
2026-02-09
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Socialtjänst Skäggetorp består av cirka 24 medarbetare. Här jobbar socialsekreterare för myndighet och öppenvård nära tillsammans och delar lokal.
Vi utökar nu gruppen och söker en socialsekreterare till utredning och uppföljning.
På socialtjänst Skäggetorp är vi vår egen mottagning och följer våra ärenden om det blir utredning och uppföljning. Arbetet innebär att genomföra förhandsbedömningar, utredningsarbete och uppföljning av insatser enligt socialtjänstlagstiftningen (SoL och LVU) för barn och unga 0-20 år. Vi gör oftast våra förhandsbedömningar tillsammans med en socialsekreterare från öppenvården, för att kunna erbjuda tidiga insatser. Vi erbjuder serviceinsatser i stor utsträckning.
Arbetsuppgifterna som socialsekreterare i Skäggetorp innebär även att arbeta brett i bostadsområdet både på individ, grupp och strukturell nivå. Fokus är på tidiga insatser kring barn och familjer och utifrån detta krävs särskild samverkan med exempelvis förskolor och skolor i området, familjecentral samt kultur och fritid.
Den kanske viktigaste arbetsuppgiften för socialsekreteraren är att skapa en god och förtroendefull relation med barnet/den unge och dennes familj. Socialsekreteraren kommer att följa samma barn under en längre tid vilket ger goda möjligheter att påverka barnets livssituation på ett positivt sätt. Du kommer att möta barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer, där den ena dagen inte är den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att bidra.
Socialtjänst Skäggetorp har ett gemensamt uppdrag att tillgodose de boendes behov av stöd och omsorg. Vågar du prova nya idéer, metoder och arbetssätt samt strävar efter att ge en hög servicenivå till våra kommuninvånare? Då kan du komma att få möjlighet att vara med att forma och utveckla socialtjänst i Skäggetorp.
Din arbetsplats
Arbetsplatsen är belägen på Skäggetorp centrum 3, i nyrenoverade lokaler anpassade för vår verksamhet.
Socialtjänst Skäggetorp tillhör avdelning Nära socialtjänst, som ska vara en första väg in till Socialförvaltningen. Uppdraget innebär att insatserna ska vara lättillgängliga och att avdelningen ska ha ett geografiskt fokus och finnas organiserade i prioriterade områden. Avdelningen ansvarar för socialförvaltningens mottagningar inklusive myndighetsutövning som medföljer dem samt familjerätten. Avdelningen tillhandahåller även flera olika verksamheter inom öppenvård för både barn och vuxna.
Vi samverkar även mycket med de andra avdelningarna på Socialförvaltningen, främst med avdelning barn och unga. Där resterande delar av myndighetsutövningen sker och där även viss öppenvård och andra insatser finns, såsom till exempel våra stödboenden.
Utredning och uppföljningsgruppen i Skäggetorp består av ett erfaret team, med 9 socialsekreterare, en förste socialsekreterare och en enhetschef.
Arbetstiderna är måndag-fredag, 07:45-17:00 med flextidsavtal. Dock kan planerad tid kväll och helg förekomma, vid till exempel föräldramöten på skolorna eller andra aktiviteter i området.
Du som söker
Vi söker dig som har socionomexamen eller beteendevetenskaplig examen där kurser inom socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt samt psykologi har ingått. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av socialt myndighetsarbete. Har du arbetslivserfarenhet av målgruppen barn och unga eller erfarenhet av utredningsarbete på myndighet ses det meriterande.
B-körkort är ett krav då resor förekommer inom tjänsten. Vi ser att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift då tjänsten innebär såväl interna som externa kontakter med tillhörande dokumentation. Det är meriterande om du har tidigare kunskaper och erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Treserva.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg och stabil i din yrkesroll. I ditt arbete tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera, planera och driva dina processer vidare. Vid ändrade omständigheter har du lätt att anpassa dig och ser möjligheterna i förändringar. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har en god förmåga att ta med detta i beräkningen när handlingssätt ska väljas. Vidare arbetar du bra med andra samt har förmågan att skapa och underhålla relationer. Du kan komma med nya idéer och angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och vågar testa nya tankar och idéer i praktiken.
I denna rekrytering kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ ditt utdrag först om du blir kallad på intervju.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidaretjänst
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16680
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
