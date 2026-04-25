Socialsekreterare socialpsykiatri och LSS
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-25Beskrivning
Vännäs Kommun är en livfull kommun med nästan 10 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördel med närheten till varandra, och med det korta beslutsvägar. Socialsekreterare hos oss handlägger både ärenden inom bägge lagstiftningarna SoL och LSS, med kontinuerlig handledning. Arbetet är varierande där du som handläggare arbetar nära dina kollegor. Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgens verksamhet för målgrupperna handlägger du ärendena genom att utreda, bedöma och fatta beslut inom såväl SoL och LSS. Du följer dessutom upp och omprövar beviljade insatser.
Inom Vård- och Omsorgsförvaltningens verksamhetsområde sker samverkan med såväl interna som externa aktörer.
Du ingår som grund i ett större arbetslag, men specifikt för detta uppdrag arbetar du tillsammans med en kollega. Kvalifikationer
Du är utbildad socionom, där erfarenheter från målgrupperna, samt myndighetsutövning är meriterande.
Vi söker dig som är engagerad, strukturerad och kan arbeta självständigt med ett eget driv. Du är prestigelös i samarbetet med kollegor och har ett professionellt förhållningssätt med respekt och empati i m möten med människor.
Utöver god samarbetsförmåga och ett empatiskt förhållningssätt har du även lätt för dig att uttrycka dig tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Då det kan innebära resor i tjänsten så krävs B-körkort.
För att erhålla anställning skall utdrag från polisens belastningsregister uppvisas. Anställningsvillkor
Om erforderliga beslut fattas.
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841), https://www.vannas.se/ledigajobb
Östra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
911 32 VÄNNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
IFO-chef
Örjan Strandberg 0935-14348 Jobbnummer
9875846