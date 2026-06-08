Socialsekreterare Social jour Syd
Vellinge Kommun / Socialsekreterarjobb / Vellinge Visa alla socialsekreterarjobb i Vellinge
2026-06-08
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Vi söker ny kollega till vårt glada team!
En av våra kollegor går i pension till hösten och vi söker dig med driv och lång erfarenhet av socialt arbete att bli en del av social jour syd.
Social jour syd består av 9 samverkanskommuner; Vellinge, Trelleborg, Lomma, Svedala, Skurup, Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Arbetsgruppen består av 4 medarbetare, varav tre arbetar 80% och en 50% samt en verksamhetschef. Vi är alla socionomer med lång erfarenhet inom socialt arbete och ser nu framemot att få en ny kollega på 50%. Perfekt för dig som vill kombinera jourarbetet med andra intresseområden eller jobba mindre tjänstgöringsgrad men ändå vara en del av verksamheten och Vellinge kommun. Möjlighet till extra pass kommer att finnas.
Vi jobbar kvällar, nätter, helger och storhelger, det vill säga när ordinarie socialtjänst har stängt. Vi arbetar utifrån 4 veckors rullande schema och är i tjänst varannan helg. Arbetstiden omfattar både schemalagd tid och beredskapstid. Din arbetsplats är i Vellinge med möjlighet att utgå från hemmet. Det är alltid 2 personer i tjänst/beredskap under jourpassen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på social jour syd är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att arbeta med handläggning och dokumentation i akuta ärenden enligt socialtjänstlagen. Till social jour aktualiseras en bred social problematik varför du behöver ha god kännedom om andra samhällsaktörers ansvarsområde för att vid behov kunna hänvisa rätt. Du arbetar självständigt och har en hög delegation.
Parallellt med jourarbetet ska du även aktivt arbeta med verksamhetsutveckling för att driva social jour syd framåt. I arbetsuppgifterna ingår att hålla dig uppdaterad kring lagändringar, nya rekommendationer och metoder som är relevant för sociala jourens arbete.Kvalifikationer
Du har socionomexamen med flerårig erfarenhet av socialt arbete samt vana av att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänstens olika område. Du har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och familj samt skadligt bruk och beroende. Du har god kännedom om aktuell lagstiftning och är van att tillämpa den i praktiskt arbete. Du har god erfarenhet och kunskap av att tillämpa tvångslagstiftning när situationer kräver det.
Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande att behärska andra språk.
Vi söker dig som är serviceinriktad och lösningsorienterad. Du är lyhörd och respektfull och har en tro på medborgarens egna förmågor. Du är en trygg och stabil person som även i mer stressiga situationer bibehåller ett lugn och ett fokus. Du ser dig själv som en orädd och noggrann beslutsfattare som kan analysera i den akuta situationen och ha is i magen när situationen kräver det. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du matchar arbetsgruppen. Samt att du bor inom geografiskt område för att uppfylla kravet på inställelsetid för akut arbete på fältet.
Erfarenhet krävs.
B körkort och tillgång till egen bil krävs.
Du behöver bo inom rimlig geografisk område med anledning av inställelsetid.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329927". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033)
235 81 VELLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vellinge kommun Kontakt
Verksamhetschef
Nazanin Sezayesh nazanin.sezayesh@vellinge.se 040-42 51 11 Jobbnummer
9951358