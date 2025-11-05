Socialsekreterare ref.nr. 119/25
2025-11-05
Nu söker vi en socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får möjligheten att hjälpa barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer och bidra till att förbättra deras livskvalitet? Vill du utvecklas i din yrkesroll och arbeta tillsammans med engagerade kollegor? Vill du också vara med och göra Kalix kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss kommer du arbeta med att utreda barns behov av skydd och stöd, fatta beslut samt följa upp beslutade insatser.
Du kommer få möjlighet utvecklas i din yrkesroll och ingå i Yrkesresan. Du får arbeta med engagerade kollegor och får en individuell introduktionsplan. Du har även stöd av 1: socialsekreterare, enhetschef och regelbunden handledning. Gruppen barn- och familj består av 13 medarbetare fördelade på en mottagningsfunktion, en utredargrupp, en grupp för uppföljning av placeringar och en grupp för familjerätt och familjehem. Varje medarbetare har eget kontor.
Du har även viss möjlighet till flexibel arbetstid beroende på verksamhetens behov, samt möjlighet till distansarbete om verksamheten tillåter.
Vi söker
Dig som:
• Har socionomexamen
• Har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga/socialtjänst, dock inget krav.
• Har god förmåga att skapa förtroende och bygga relationer
• Kan arbeta självständigt såväl som i team och har en positiv inställning till utveckling och förändringsarbete.
Vi erbjuder
Som medarbetare i Kalix kommun har du många förmåner, såsom bl.a. :
semesterväxling
förmånscykel
bidrag för att studera på fritiden
Jag tror på ett ledarskap byggt på tillit, där människor ges möjlighet att växa genom både ansvar och stöd. Att du trivs, känner dig sedd och har balans mellan jobb och privatliv är viktigt för mig.
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
