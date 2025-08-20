Socialsekreterare, Placeringsgruppen
Umeå kommun, Stöd och omsorg, Individ- och familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Umeå Visa alla socialsekreterarjobb i Umeå
2025-08-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun, Stöd och omsorg, Individ- och familjeomsorg i Umeå
Individ- och familjeomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Placeringsgruppens uppdrag är att följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet enligt Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga (LVU).
Arbetet omfattar familjehemsplaceringar och HVB-placeringar vilket innebär fortlöpande kontakter med barn och unga samt de viktiga vuxna som finns runt dem. På Placeringsgruppen jobbar idag ca 22 personer med en enhetschef och en gruppledare. Vi arbetar aktivt med att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.
Från och med 2022 ingår vi i Yrkesresan som är en nationell kompetenssatsning för personal i socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga. Som ny på Placeringsgruppen blir du stegvis introducerad i enhetens arbetsuppgifter. Du får också intern och extern ärendehandledning som ett stöd i arbetet samt för att utvecklas i yrkesrollen.
Vi söker nu en 1-2 medarbetare till vårt team!Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
På Placeringsgruppen arbetar vi enligt Barns Behov i Centrum (BBIC) som är ett enhetligt system för den sociala barnavården. Arbetet på Placeringsgruppen innebär resor för att besöka och följa upp barnets eller ungdomens situation, utreda deras behov av stöd och skydd, samverka med nätverk etc. Mycket av arbetet handlar om att kunna motivera, bygga relationer och ingjuta hopp om förändring men även att utreda, bedöma och fatta beslut utifrån barnets bästa.
Målet är att bedriva ett kvalitativt gott socialt arbete byggt på kunskap, tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och helhetssyn.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad socionom samt har erfarenhet av socialt arbete med barn unga och familj.
Vi ser gärna att du har utbildning inom BBIC och erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst och/eller arbete med fokus på barn och ungas behov. Det kommer att läggas stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tror att du har den samarbetsförmåga som behövs för att möta barn och unga, deras familjer och samverkanspartners. Det är också självklart för dig att se individers behov och sätta in dem i ett helhetsperspektiv! Du förmår att agera och hantera situationer i komplexa miljöer.
Arbetsuppgifterna förutsätter att du har god initiativförmåga och att du kan arbeta självständigt, förankrat i rutiner och aktuell lagstiftning.
Vi ser även att du aktivt vill vara med och utveckla verksamheten samt bidra till en god arbetsmiljö tillsammans med dina arbetskollegor.
Tjänsten kräver B-körkort.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/501". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Umeå kommun, Stöd och omsorg, Individ- och familjeomsorg Kontakt
Eva Lundmark, enhetschef 090-163242 Jobbnummer
9466249