Socialsekreterare på utredningsenhet barn och unga
2026-03-05
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare. När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Vill du arbeta i en trygg och lärande arbetsmiljö där du både får stöd och utrymme att växa?
Hos oss på utredningsenheten barn och unga blir du del av ett engagerat team som satsar på kvalitet, arbetsglädje och hållbara arbetssätt. Vi söker dig som jobbat några år, behärskar handläggningsområdet och vill hjälpa andra att utvecklas. Vi söker även dig som är lite nyare i yrket och längtar efter att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
Inom individ- och familjeomsorgen genomförs just nu ett omfattande implementeringsarbete av Signs of Safety och förberedelser för Framtidens socialtjänst - en resa där vi bygger vidare på det som fungerar och ständigt utvecklar det som saknas. Verksamheten myndighet barn och unga har en ny ledningsstruktur för att möjliggöra ett nära och hållbart ledarskap, med fyra engagerade och erfarna enhetschefer för myndighetsutövning barn och unga - var och en med ansvar för mottagning, utredning, placering samt familjehem och familjerätt. På utredningsenheten jobbar vi utifrån psykologisk trygghet, gemensamt lärande, att alla ska kunna ta rygg på någon och att ingen ska stå ensam i svåra frågor.
Det här erbjuder vi dig:
* En timmes reflektionstid per dag
* Semesterväxling och årsarbetstid
* Friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter
* Extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
* Personal- och fritidsföreningen Pulsen - för gemenskap och roliga aktiviteter
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriarPubliceringsdatum2026-03-05
Om du börjar hos oss kommer du att arbeta med utredningar och insatser för barn och unga 0-20 år. Du genomför förhandsbedömningar i befintliga ärenden, utreder och beviljar insatser, samt följer upp öppenvård. Samtal med barn, unga och deras familjer är en del av vardagen, och dokumentation utgör en stor del av arbetet. Du samverkar internt och med andra verksamheter för att stödja de barn och ungdomar du handlägger. Vissa resor förekommer.
Komplexiteten i dina ärenden utgår från den erfarenhet du har av socialtjänstens myndighetsutövning inom området. Om du har jobbat länge med liknande uppgifter finns det goda möjligheter att dela med dig av din kunskap och stötta kollegor genom mentorskap och medhandläggarskap. Om du är ny som handläggare får du stöd av kollegor för att växa in i arbetsuppgifterna i en lagom takt. Specialistsocionomer, kollegor och enhetschef finns till hands för att stötta och vägleda i vardagen.Kvalifikationer
Socionomexamen är ett absolut krav för att bli aktuell för tjänsten.
Vi söker dig som:
* har ett genuint engagemang för barn och unga i utsatta situationer
* är prestigelös och reflekterande
* har lätt för att skapa goda samarbeten med kollegor, barn, unga och deras nätverk
* är van vid eller vill lära dig arbeta enligt BBIC och Signs of Safety
* är strukturerad och kan uttrycka dig väl i tal och skrift
* har Bkörkort
* vill bidra till en trygg arbetsplats där alla är viktiga och får komma till tals
Särskilt meriterande är:
* flerårig erfarenhet av myndighetsutövning barn och unga
* intresse för och erfarenhet av att vägleda andra inom yrkesområdet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Löpande urval kan komma att tillämpas, så ansök gärna redan nu.
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb
Enligt avtal.
