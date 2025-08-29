Socialsekreterare på placeringsenhet
2025-08-29
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Vårt arbete har stor betydelse för barn och ungdomars liv, känslan av att skapa värde och göra konkret skillnad är påtaglig. Många av oss är erfarna och har arbetat flera år inom området placering. Är du utbildad socionom med erfarenhet av myndighetsutövning inom område barn och unga? Välkommen!
Vi är tre placeringsenheter som är en del av avdelning barn och ungdom myndighet och tillhör område mottagning, stöd och placering. Det finns tre placeringsenheter och varje enhet har cirka 25 medarbetare. Inom området är vi totalt cirka 80 personer som arbetar kring våra familjehemsplacerade barn.
Vi arbetar med längre tids placeringar och jobbar (förutom med rättssäkerheten som första rättesnöre), på att bygga tillit och skapa relationer till våra barn/unga/uppdragstagare samt biologiskt nätverk.
Vi har flexibla arbetstider och det finns möjligheter att förlägga sin arbetstid på annan plats när verksamheten tillåter det. Vi sitter i fräscha lokaler på Bolandsgatan 10a.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som socialsekreterare ansvarar du för att följa upp hur det går för de barn och unga som är placerade. Vi arbetar med myndighetsutövning gentemot enskilda. Du kommer att träffa våra placerade barn och göra hembesök hos dem i deras familjehem. Du håller samtal med barnen utifrån deras ålder och mognad, skriver övervägande och omprövningar av vården, samt utreder behov och fattar beslut (enligt delegation) kring det placerade barnet.
Vi arbetar med barn och unga som är placerade enligt både socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du kommer att göra bedömningar och analyser av barnens behov utifrån dessa och andra relevanta lagar. En stor del av ditt arbete kommer också att handla om att samarbeta med barnens biologiska föräldrar och nätverk.
Frågor om umgänge kan till exempel vara en del av dina arbetsuppgifter. Andra uppgifter kan inkludera avtalsuppföljning och kontakt med andra myndigheter, som Försäkringskassan och Regionen. Resor inom hela landet är en naturlig del av vårt arbete. Även om vi oftast kan planera våra dagar, finns det stor variation i vårt arbete.
Vi söker dig som har socionomexamen. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av myndighetsarbete med barn och unga. Arbetet kräver också att du har B-körkort samt goda muntliga och skriftliga kompetenser i svenska.
Som person är du trygg och har självinsikt och ser relationer i sitt rätta perspektiv. Du skiljer på det personliga och professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vidare tar du ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Vi ser även att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, du kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar. Jobbet passar dig som förblir motiverad och effektiv trots bakslag och besvikelser som arbetar på tills projektet är avslutat eller resultat uppnådda. Dessutom arbetar du bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
