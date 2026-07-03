Socialsekreterare Myndighetsenheten SoL
Alingsås kommun, Myndighetsavdelningen / Socialsekreterarjobb / Alingsås Visa alla socialsekreterarjobb i Alingsås
2026-07-03
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Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
På vård- och omsorgsförvaltningen är vi idag cirka 1400 medarbetare som med vår samlade kunskap och yrkesvana ger alingsåsarna omsorg och sjukvård i hemmet eller på våra boenden. Vi möter våra brukare, anhöriga och kollegor med öppenhet, engagemang och respekt och tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsplats för alla.
Myndighetsavdelningen är indelad i två enheter där ena gruppen handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen främst mot målgruppen äldre. Andra gruppen handlägger ärenden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL). Hos oss arbetar drygt 25 socialsekreterare, en kontaktpersonshandläggare, två som handlägger ansökningar om bostadsanpassningsbidrag och en socialadministratör, tre förste socialsekreterare och två enhetschefer.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
• En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom SoL över 65 år arbetar du med vår åldrande befolkning där du utreder, bedömer och fattar beslut enligt SoL.
Du kommer primärt att arbeta som områdeshandläggare men vid behov även kunna utföra arbetsuppgifter som uppföljning av korttidsbeslut och hålla avstämningsmöten med sjukhus.
Arbetet som socialsekreterare inom myndighetsenheten är varierande och ställer krav på både struktur och förmåga att möta människor i olika livssituationer. I ditt arbete kommer du att följa upp beviljade insatser, ha kontakt med den enskilde, anhöriga, ställföreträdare och samverkansparters. Du säkerställer rättssäker handläggning samt god kvalitet. För att trivas hos oss tror vi att du har ett genuint engagemang för målgruppen och en positiv människosyn. Du intresserar dig för lagstiftning inom området och har ett analytiskt tänk och kan strukturera ditt arbete i en varierande vardag. Tjänsten kräver att du kan arbeta både enskilt och i grupp, har förmåga att samverka med andra parter både inom och utom förvaltningen.Kvalifikationer
Skallkrav:
• Socionomutbildning eller annan relevant utbildning
• B-Körkort
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av myndighetsutövning eller arbete inom SoL och/ eller LSS.Dina personliga egenskaper
Som person är du positiv och ser möjligheter och hittar lösningar i arbetet. Du tycker om att ge stöd till andra och har lätt för att arbeta i team. Du är lyhörd och inkluderande och kan skapa förutsättningar till god utveckling där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du är konstruktiv och kan förmedla dig på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Vi ser det som mycket viktigt med ett gott bemötande och att du har förmågan att vara solidarisk, inspirera och vara ett föredöme för andra.
Att kunna skifta mellan arbetsuppgifter oavsett om det handlar om primära uppgifter som utredning på område eller andra arbetsuppgifter på enheten är mycket viktig. Din förmåga att se till helheten när det kommer till utförandet av arbetsuppgifter på enheten som helhet är avgörande för att vi ska lyckas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334982". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Kommun
(org.nr 212000-1553)
441 81 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Myndighetsavdelningen Kontakt
Facklig företrädare SSR
Marcus Larsen marcus.larsen@alingsas.se 0322-616941 Jobbnummer
9990476