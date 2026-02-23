Socialsekreterare Myndighet Barn
2026-02-23
Vi behöver anställa fler av Sveriges bästa socialsekreterare. På Barn och Ungdom får du ett meningsfullt och utmanande arbete. Vi utför arbetsuppgifter som gör skillnad för våra barn och unga - hos oss är det på riktigt.
Myndighet Barn vågar och kan möta utsatta barn. Vi utgår alltid från Barnkonventionen med barnets behov och delaktighet i fokus och handlägger barnavårdsärenden med hög kvalitet och effektivitet. Vi är en arbetsgrupp bestående av 22 socialsekreterare, 1 administratör, 3 gruppledare och 1 resultatenhetschef som, mitt i ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag, värnar om en god arbetsmiljö och att det också ska finnas utrymme för arbetsglädje och gemenskap på jobbet.
Vi har ställt om verksamheten inom Barn och Ungdom till att stödja förhållningssättet Signs of Safety. Som medarbetare är du vår viktigaste resurs, därför arbetar vi konstant med att utveckla arbetssätt och verktyg för att vi tillsammans ska kunna nå våra utmanande mål och klara vårt uppdrag. Här finns möjligheter att påverka utveckling och utformande av arbetssätt.
Som nyanställd medarbetare erbjuds du en introduktion i verksamheten där du får en överblick över området och arbetsuppgifterna. Du har även ett dagligt och nära stöd i arbetet genom närvarande gruppledare samt att du som medarbetare får ta del av extern handledning i grupp. Varje år kommer du dessutom att omfattas av en strategisk utbildningsplan innefattande grundläggande vidareutbildning och fördjupningsutbildningar baserat på verksamhetens mål och resurser likväl som medarbetarnas individuella behov.
Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett meningsfullt och stimulerande arbete i en verksamhet som präglas av hög kompetens, engagemang och gott samarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att genomföra utredningar enligt 14 kap. 2 § Socialtjänstlagen samt att följa upp insatser till barn i åldrarna 0-11 och deras familjer. Vi arbetar så långt det är möjligt med frivillighet och samtycke till insatser men i vissa fall krävs att vi handlägger ärenden med stöd av LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).
Vem är du?
På Myndighet Barn representerar du Socialtjänsten Barn och Ungdom gentemot klienter, medborgare och samverkansparter. Du arbetar utifrån Södertälje kommuns värderingar och förhållningssätt samt besitter en bred kunskap om socialtjänstens myndighetsutövning och insatser. Vi utför vårt uppdrag med hjärta och engagemang, är lösningsorienterade och nytänkande, och strävar efter hög kvalitet genom att alltid göra vårt bästa.
Personliga egenskaper:
• Du kan behålla lugnet och vara professionell i stressfyllda situationer
• Du har ett gott bemötande gentemot såväl klienter som kollegor och samverkansparter
• Du har förmåga att analysera situationer och fatta självständiga beslut utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer
• Du är ansvarstagande, engagerad och vill vara delaktig i utvecklingen av verksamheten
• Du har en hög samarbetsförmåga
Krav:
• Socionomexamen
• God datorvana (t.ex. Office-paketet)
• Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• Körkort B
Meriterande:
• Erfarenhet av att möta människor som är i svåra livssituationer
• Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
• Utbildning & erfarenhet av Signs of Safety
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Arbetstiden är förlagd till kontorstider 8-17, men kväll och helg kan förekomma.
Socialtjänsten i Södertälje är en stor organisation med goda möjligheter till intern karriärsutveckling, både genom att bredda kompetensen genom olika typer av tjänster och att åta sig utvecklande uppdrag inom sin ordinarie tjänst.
När du jobbat hos oss ett tag kommer du att ha en bred erfarenhet av att möta människor med olika utmaningar, ingen dag är den andra lik! Hos oss finns väl utvecklade rutiner och metoder som kommer att vara ett gott stöd i ditt arbete.
Våra chefer har stor kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Vi satsar på ledarskapsutveckling för både enhetschefer och gruppledare, vilket skapar goda förutsättningar för ett tydligt och tryggt ledarskap i alla led. Vi tror på ett nära ledarskap och våra chefer uppmuntrar till lärande och utveckling genom hög grad av tillit och ett coachande förhållningssätt.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Övrigt
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Karla Jando karla.jando@sodertalje.se 08-523 039 92 Jobbnummer
9756613