Socialsekreterare Mottagningsgruppen
2026-02-12
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Är du intresserad av ett spännande och omväxlande arbete? Har du lätt för att skapa förtroende hos dem du möter? Har du längre erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens barnavård och/eller arbete med vuxna? Då är det dig vi söker!
Om verksamheten
Mottagningsgruppen består idag av sju erfarna socialsekreterare och en teamledare, och tillhör Barn- och familjeenheten 3.
Utöver mottagningsgruppen består också enheten av ett utredningsteam med våldsprofil. Barn- och familjeenheterna 1, 2 och 3 tillhör verksamhetsområdet Familjestöd inom Arbetsmarknads och socialförvaltningen. Staden har väl utvecklade hemmaplansinsatser som arbetar med förändringsarbete. Vi är positiva och engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att utföra ett rättssäkert socialt arbete med hög kvalitet. Enheten arbetar medvetet med ett inkluderande förhållningssätt och bemötande och är HBTQ+-certifierad. Vi erbjuder introduktion, goda möjligheter till fortbildning inom arbetsområdet, processhandledning och trevlig arbetsgemenskap. Mottagningsgruppens teamledare metodhandleder och stödjer socialsekreterarna i det dagliga arbetet. Trollhättans Stad erbjuder också friskvårdsbidrag och friskvårdstimma. Mottagningsgruppens huvudsakliga arbetsuppgift är att ta emot anmälningar och ansökningar samt göra förhandsbedömningar gällande barn, unga och vuxna. Mottagningsgruppen ansvarar också för socialtjänstens utåtriktade arbete i form av exempelvis informationsutbyte och dialog med förskolor, skolor och andra samarbetspartners.Dina arbetsuppgifter
- Ta emot anmälningar gällande oro för att barn och unga kan fara illa, göra omedelbara skyddsbedömningar och förhandsbedömningar, samt i samråd med teamledare fatta beslut om att inleda utredning eller inte
• Ta emot anmälningar gällande oro för vuxna och motivera till att ta emot hjälp- Att vägleda kommuninvånare till "rätt" verksamhet via telefon eller genom besök på Mottagningsgruppen
• Att informera andra verksamheter i Trollhättan om anmälningsskyldighet och om socialtjänstens uppdrag och möjligheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller högskoleutbildad socialpedagog och har erfarenhet av myndighetsarbete inom socialtjänsten. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i mottagningsgrupp och/eller arbete med barn och unga samt deras föräldrar. Du har goda kunskaper om BBIC och barns utveckling. Det är av vikt att du kan uttrycka dig väl, och du ska kunna dokumentera på ett rättssäkert sätt och med god kvalitet. Det är också en förutsättning att du har körkort.Dina personliga egenskaper
Vi förutsätter att du är en empatisk och trygg person, med god personlig mognad samt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Det är för dig en självklarhet med engagemang för barn och vuxna som far illa. Viktiga egenskaper är flexibilitet, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt. Du behöver gilla att arbeta i högt tempo då arbetet innebär snabbt skiftande och oförutsägbara arbetsuppgifter. Det är en förutsättning att du tycker om att dokumentera. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
