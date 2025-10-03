Socialsekreterare mottagning barn och unga
Linköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Linköping Visa alla socialsekreterarjobb i Linköping
2025-10-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på mottagningen Barn och Unga arbetar du med att genomföra förhandsbedömningar och tar beslut om vidare utredning ska genomföras. Mottagningen Barn och Unga är ofta familjens ingång till socialtjänsten och hanterar både anmälningar och ansökningar i nya ärenden. Arbetet som socialsekreterare hos oss innebär handläggning och dokumentation med beslut enligt sociallagstiftningen (SoL, LVU) för barn och unga (0-20 år). Detta innebär att du dagtid hanterar allt som kommer in till socialkontoret, akuta ärenden och bemannar en mottagningstelefon enligt schema som fördelas inom gruppen. Arbetet innebär även information och rådgivning samt motivationsarbete (MI). Samverkan internt inom förvaltningen och externt med andra berörda aktörer såsom skola, polis, hälso- och sjukvård är även förekommande arbetsuppgifter.
Du kommer att möta barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer, där den ena dagen inte är den andra lik. Det är ett utmanande, roligt och viktigt arbete där du får en chans att göra skillnad. Som stöd i ditt arbete finns mentorer, förste socialsekreterare, arbetsgruppens ärendehandledning, handledning, administrativt stöd och stöd av enhetschef.
Din arbetsplats
Mottagningen för barn och unga tillhör avdelning Nära socialtjänst. Avdelningen Nära socialtjänst består av flera utförare och delar av myndighetsutövningen. Avdelningen ska ses som en första väg in i socialförvaltningen där uppdraget är att utveckla ett arbete som ska vara nära medborgaren. Insatserna ska vara lättillgängliga där avdelningen erbjuder tidiga och förebyggande insatser. Social- och omsorgsförvaltningen i Linköping tillämpar BBIC (Barns Behov i Centrum) i mottagnings- och utredningsarbetet. Vi utgår från ett systemteoretiskt synsätt och ett helhetsperspektiv för familjen. Vårt mål är att möta varje individs behov på deras nivå, där förtroende, delaktighet och samverkan är viktigt.
Vi som arbetar på mottagningen för barn och unga består idag av 12 socialsekreterare och en förste socialsekreterare. Arbetsplatsen ligger i nyrenoverade lokaler i centrala Linköping på Drottninggatan 45. Det är en aktivitetsbaserad arbetsplats, arbetstiden är förlagd vardagar kl 07:50-17:00 med flextidsavtal. Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse, när det bedöms lämpligt utifrån verksamhetens behov samt personliga förutsättningar.
Du som söker
Vi söker dig som har socionomexamen alternativt beteendevetenskaplig kandidatexamen med kurser inom socialt arbete, socialrätt, förvaltningsrätt och psykologi. Du har även erfarenhet av utredningsarbete på myndighet samt god kännedom om sociallagstiftningen. Det är meriterande med erfarenhet av myndighetsutövning gällande mottagningsarbete av barn och ungdomar.
Då arbetet innefattar interna och externa kontakter med tillhörande dokumentation är det ett krav att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav då det förekommer resor inom tjänsten.
Du som söker är trygg, stabil och har självinsikt. Du som person är flexibel och har vid ändrade omständigheter lätt att anpassa dig och ser möjligheter i förändringar. Du har förmåga att planera, organisera och prioritera i ditt arbete för att sätta upp och förhålla dig till tidsramar. Vidare arbetar du bra med andra, du kommunicerar, lyssnar och har en förmåga att relatera till dem på ett lyhört sätt.
Vi kommer att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ ditt utdrag först om du blir kallad på intervju.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16008
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Facklig företrädare SSR
Per Magnusson per.o.magnusson@linkoping.se 013-205639 Jobbnummer
9538497