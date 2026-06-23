Socialsekreterare mottagning
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2026-06-23
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Rättvik – där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna.
Vi arbetar utifrån Socialförvaltningens vision.
Uppdraget: Att ge Rättviksborna i alla skeden av livet rätt stöd, vid rätt tidpunkt och på rätt sätt genom att skapa en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Syftet: Att skapa bästa möjliga förutsättningar för att Rättviksbon ska kunna ansvara för att leva ett självständigt liv och ha en god hälsa genom hela livet.
Vill du vara den första viktiga kontakten för människor i behov av stöd från oss på Socialtjänsten? Vi söker nu en engagerad och trygg socialsekreterare till vår nya mottagningsfunktion för vuxenärenden. Här får du en central roll i verksamheten där du möter människor i olika livssituation och bidrar till ett professionellt, rättssäkert och respektfullt bemötande.Publiceringsdatum2026-06-23Beskrivning
Vi är en mindre enhet vilket innebär att du i mottagningen kommer att hantera ärenden som rör skadligt bruk, ekonomiskt bistånd och våld i nära relation. Tempot kommer att vara högt och arbetet ibland komplext men också spännande och givande. Eftersom det är en ny funktion på IFO vuxen så kommer du spela av viktig roll i arbetet att utveckla mottagningsfunktionen. Du kommer att arbetsledas av en arbetsledare samt enhetschef. Dina arbetsuppgifter
Just nu genomför vi flera spännande utvecklingsarbeten utifrån ny lagstiftning och därför är det viktigt att du som söker vill vara med på denna förändringsresa. Det är ett spännande skede där vi förnyar och förbättrar våra arbetssätt och metoder.
I rollen ingår att:
Göra initiala bedömningar
Samverka med olika aktörer
Dokumentera enligt gällande lagstiftning och riktlinjer'
Delta i och bidra till utvecklingen på enheten
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt och omväxlande arbete
Ett nära samarbete i en engagerad och erfaren arbetsgrupp
Handledning
En arbetsplats med fokus på kvalitet, samverkan och gott bemötande
Friskvårdsbidrag
SemesterväxlingKvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig och har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Det är meriterande om du tidigare har arbetet i en mottagningsfunktion.
Vi tror att tjänsten passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter, har god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet, och vill arbeta i en verksamhet där ingen dag är den andra lik. Som person är du självständig och har god samarbetsförmåga. Du har lätt för att ta till dig och se möjligheter med nya idéer, metoder och arbetssätt. Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med RFAB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättviks Kommun
(org.nr 212000-2171), https://www.rattvik.se
Vasagatan 1 (visa karta
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795 80 RÄTTVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, IFO Vuxen och Öppenvård Kontakt
Vision Vision vision@rattvik.se 0248-70171 Jobbnummer
9974973