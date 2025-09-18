Socialsekreterare mottaget, Maria Nova
2025-09-18
Inom socialförvaltningen pågår ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete för att skapa bättre förutsättningar för en välmående personal med fokus på de vi är till för.
Vi arbetar för en stark gemenskap med stor tillit där vi stöttar varandra och har kul på jobbet! Vi är engagerade och drivs av vår vision om att bli Sveriges bästa socialtjänst!
Nu söker vi en mottagningssekreterare som har erfarenhet av socialtjänsten och som trivs med att vara första kontakten in på vår vuxenenhet Maria Nova.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som mottagningssekreterare är du vägen in och ansiktet utåt för Maria Nova - därför har du en nyckelroll i organisationen!
I mottaget arbetar du tillsammans med en kollega med ärenden som rör områdena ekonomiskt bistånd, missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation samt bostadslöshet. Ni gör förstabedömningar av inkommande ansökningar och anmälningar både enligt socialtjänstlagen samt LVM. I ditt uppdrag ingår följande arbetsuppgifter:
* Handlägga enklare ärenden som engångsbistånd, yttranden samt lämna information kring socialtjänstens arbete och verksamheter.
* Medverka vid avhysningar.
* Lämna information kring ekonomiskt bistånd.
* Boka nya besökstider.
* Hantera de akuta ansökningarna som inkommer.
Din fysiska placering är intill Maria Novas reception. I mottaget hjälps ni åt med jourtelefonen och täcker upp det akuta som inkommer vid varandras frånvaro. Du ska också kunna stötta upp i receptionen vid ärenden som är av mer komplex karaktär.
I din roll samverkar du även med övriga funktioner på Maria Nova.Kvalifikationer
Du som söker har socionomexamen eller annan likvärdig utbildningsbakgrund samt erfarenhet av flera olika delar av socialtjänsten.
Vi ser att du har en mycket god känsla för service men även att kunna vara tydlig med att sätta gränser. Det är viktigt att du gillar att möta människor och att du kan hantera människor som är i kris.
Eftersom tjänsterna innebär att hantera ansökningar och anmälningar krävs det att du kan ta emot dem enligt gällande lagar och regler kring handläggning och dokumentation. Ansökningarna håller på att digitaliseras, det är därför ett krav att du har lätt för att ta till dig digitala hjälpmedel och kunna lära andra att använda dem.
Språkkunskaper i arabiska och engelska är meriterande.
Förutom att få möjligheten att arbeta med kompetenta och trevliga kollegor och medarbetare kan vi erbjuda dig;
* Semesterväxling
* Löneväxling till pension
* Försäkringsförmåner
* Förmånscykel
* Tillgång till gratis inomhus- och utomhusbad
* Friskvårdsbidrag
Vi hanterar ansökningar löpande vilket innebär att intervjuer och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum. I din ansökan önskar vi ett cv av dig där dina tidigare meriter framgår. Personliga brevet kan du däremot utesluta - du får istället besvara några urvalsfrågor när du gör din digitala ansökan. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Varmt välkommen till oss!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi hanterar ansökningar digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att prioriteras. Vid ett anställningserbjudande ber vi dig att visa ett utdrag från polisens belastningsregister.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Ersättning
