Socialsekreterare mottaget försörjningsstöd
2025-11-04
Om jobbet
Mottaget försörjningsstöd i Socialförvaltning Sydväst är en del av avdelning Vuxen och Försörjningsstöd, där ett nära samarbete finns mellan enheterna.
Vi är fyra enheter inom ekonomiskt bistånd med funktionsindelningar; mottag, arbetsmarknad och två rehabenheter. Mottaget består av 11 socialsekreterare, två 1:e socialsekreterare och en enhetschef. Vi förstärker nu mottaget med ytterligare en tjänst för att bättre kunna bemöta våra invånares behov.
Arbetet i mottaget innebär att hantera ansökan om ekonomiskt bistånd rättssäkert genom att grundligt utreda och bedöma rätten till bistånd utifrån rättspraxis, riktlinjer och likabehandling. I arbetet ingår att ha jour i icke aktuella ärenden, att hålla i nybesök och vara backup för kollegerna. En viktig del i arbetet som socialsekreterare i mottaget är att informera våra invånare och samverkanspartner om rätten till ekonomiskt bistånd, för att främja en egen försörjning i första hand.
Socialsekreterare i mottaget är socialtjänstens ansikte utåt och kan vara den första som individen har kontakt med inom myndigheten, varför det är viktigt med ett professionellt och gott bemötande. Arbetet i mottaget kan innebära stunder av högt tryck men även stunder av lägre inflöde, vilket du behöver kunna balansera och hantera.
I arbetet ingår att samarbeta med kolleger inom förvaltningen samt med andra myndigheter, sjukvården med flera.
Tjänsten inleds med en god introduktion. Vi har regelbunden metodhandledning i grupp och enskilt. Det finns också möjlighet att delta i extern processhandledning. Vår arbetsplats har ett centralt läge i Sydväst, Topasgatan 58, nära Frölunda Torg med dess utbud. All myndighetsutövning för vuxna är belägen i samma hus vilket gynnar den interna samverkan inom avdelningen.
Om dig
För den här tjänsten krävs socionomexamen. Vi söker i första hand en socialsekreterare som har några års erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd eller myndighetsutövning.
Då det ingår i arbetet att kommunicera med andra både muntligt och skriftligt behöver du behärska det svenska språket väl, både i tal och skrift.
I mottaget hanteras nybesök, jour, spontanbesök och telefonsamtal ibland i ett högt tempo och ibland från individer i kris eller affekt, vilket innebär att du behöver vara trygg och flexibel samt ha förmåga att prioritera.
Du har ett gott bemötande och är hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du är lugn och trygg i svåra situationer och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet och lyssnar på andra för att förstå deras behov.
Du är noggrann i dina utredningar och beslut samt i din övriga dokumentation.
Övrigt
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
