Socialsekreterare mottag, barn och unga
Härryda kommun, Personalfunktionen / Socialsekreterarjobb / Härryda Visa alla socialsekreterarjobb i Härryda
2026-06-29
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Din arbetsplats
Vi i mottagningsgruppen på Barn och familj söker nya kollegor då två går på föräldraledighet.
Inom Enheten för utredning och skydd arbetar vi i kvalificerat mottags-, utrednings- och uppföljningsarbete enligt gällande lagstiftning. BBiC (barns behov i centrum) och Signs of Safety genomsyrar allt vårt arbete, då vi tillsammans med familjerna utforskar nätverk och dess egna lösningar, alltid med barnets trygghet och bästa som utgångspunkt. Vi driver processer framåt genom att vara strukturerade, nyfikna, nytänkande och modiga.
Enheten för utredning och skydd består av en mottagningsgrupp, två utredningsgrupper, en högintensiv utredningsgrupp samt socialtjänstens våld i nära relationer-team. Inom verksamhetsområdet ingår även Enheten för förebyggande och service samt Enheten för familjestöd och familjehem, vilket möjliggör nära samverkan och rätt hjälp i rätt tid.
Mottagningsgruppen består av fem socialsekreterare och en SSPF-koordinator/socialsekreterare i samverkan med polisen och vi har en egen 1:e socialsekreterare. Kollegialt är vi prestigelösa, är nyfikna på varandras perspektiv och tar vara på varandras olikheter. Vi jobbar tillsammans i det mesta och hjälps åt. Vi är måna om att gemensamt möjliggöra en balans mellan jobb och fritid och vi har också ett rullande schema för möjlighet till distansarbete.
Ditt uppdrag
Du arbetar främst inom ramen för förhandsbedömning genom att ta emot ansökningar och anmälningar gällande barn och unga i åldern 0-20 år samt skriver yttranden vid begäran från andra myndigheter. Du är en viktig del i den första kontakten för barn, ungdomar, familjer, orolig allmänhet och professionella. Du är viktig i samverkan med förskola, skola, polis och sjukvård. Vi är besöker olika samverkanspartners på deras APT och berättar om vårt uppdrag och även på vissa föräldragrupper.
I mötet med familjer och samverkanpersoner är vi noga med att alla ska få ett bra bemötande. Vi har ett starkt barnperspektiv, är lyhörda för personers oro samt familjernas upplevelser av sin situation.
Vi gillar att tänka nytt och hitta kreativa lösningar. Då Härryda är en mindre kommun finns stora möjligheter att testa idéer, både i det stora och i det lilla. T.ex. har vi nyligen inlett ett samarbete med kommunens bibliotek och vi utforskar även andra nya samverkansmöjligheter med övriga delar i samhället. Vi har nära till våra interna kollegor vilket underlättar samverkan generellt men framför allt på individnivå.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på Enheten för utredning och skydd, dock inte specifikt i mottagningsgruppen. I och med nya socialtjänstlagen kan det vara så att delar av organisationen ser annorlunda ut när våra föräldralediga kollegor kommer tillbaka, vilket skulle kunna innebära att du blir kvar i just mottagningsgruppen. Om inte fortsätter din anställning i en annan av våra arbetsgrupper.
Det här krävs för tjänsten
Du har- Socionomexamen (210 hp)- B-körkort- Erfarenhet av utredningsarbete/myndighetsutövning barn och unga.
Meriterande- Erfarenhet av mottagsuppdrag inom barn och unga- Utbildning i BBiC, Signs of Safety, Ester, Savry, systemteori, MI, ViNR eller hedersrelaterat våld och hot.
För anställning i myndighetsutövande uppdrag genomförs bakgrundskontroll, inklusive utdrag från Polisens belastningsregister samt studieintyg via högskola eller universitet.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
För att trivas hos oss behöver du gilla att jobba tillsammans och i team. Du behöver tycka om att jobbet är omväxlande och att det innebär korta processer. Du är en utvecklingsinriktad och engagerad socialarbetare och du tror på att du som socialsekreterare i en mottagningsgrupp gör skillnad i mötet med den enskilde. Du är snäll, gillar att ha roligt på jobbet och är mån om dina kollegor. I arbetet är det viktigt att du kan formulera dig väl i tal och skrift samt att du anpassar kommunikationen till situation och målgrupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Du får kontinuerligt stöd och arbetsledning av 1:e socialsekreterare· Du deltar och bidrar i intern metodhandledning och extern processhandledning tillsammans med din grupp. Som nyanställd får du ett tryggt mottagande och en bra introduktion utifrån din situation och erfarenhet. Du har nära tillgång till stödfunktioner såsom IT-servicedesk, socialrättsjurister och vårt administrativa stöd.
Hos oss ges du möjlighet till utveckling och känner arbetstillfredsställelse. Här ges du utvecklingsmöjligheter i form av vidareutbildning i evidensbaserade metoder utifrån intresse och verksamhetens behov.
Det lilla extra som är självklart hos oss:- Du har en fast arbetsplats, i eget eller delat rum, och nära till tillgänglig arbetsledning och chefer.- Vi har flextid och möjlighet till att arbeta på distans när arbetsuppgifter finns och verksamheten tillåter.- Konkurrensmässig lön.- Förmåner som tex ett generöst friskvårdbidrag.- Dessutom dukas det fram frukostbuffé och eftermiddagsfrukt varje dag mot en mindre kostnad .Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar! Vår kommun är tillräckligt liten för att kunna skapa nära och hållbar samverkan med andra professionella samt tillräckligt stor för att göra kloka satsningar där det behövs. Våra lokaler finns i Härryda kommunhus, i Mölnlycke centrum, där det är nära till mataffärer, restauranger, lokaltrafik (20 minuter till centrala Göteborg) och gratis parkering.
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Tjänsten är placerad på enheten för utredning och skydd. Arbetsuppgifter kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov.
Om du som söker har skyddade personuppgifter, skicka din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering. Ange annonsens referensnummer i ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334430". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun, Personalfunktionen Kontakt
Enhetschef Utredning och skydd
Anna Tell anna.tell@harryda.se 031-724 61 09 Jobbnummer
9982398