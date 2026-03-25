Socialsekreterare mottag barn och unga
2026-03-25
Vill du ha ett spännande arbete med fokus på barn och ungdomar?
Mottagningsenheten är en del av avdelningen Barn och Unga myndighet Hisingen och enheten består av tre team, om 6-7 socialsekreterare, som alla leds av var sin 1:e socialsekreterare.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är socionom med erfarenhet inom barn och unga myndighet. Som socialsekreterare i mottagningsenheten tar du emot anmälningar och ansökningar, du aktualiserar, gör skyddsbedömningar och samtalar med barn, ungdomar 0-18 år och deras vårdnadshavare. Om behov finns inleds utredning och ärendet lämnas över till kollegor på utredningsenheterna. Handläggning och dokumentation sker enligt BBIC och du kommer att arbeta utifrån både SoL och LVU lagstiftning. Mottagningsenheten barn och unga är uppdelat i 3 team om vardera 6-7 handläggare. Varje team leds av en 1:e socialsekreterare.
Ett viktigt uppdrag för mottagningsenheten är att delta i olika typer av nätverk, både över Hisingen och med andra professionella verksamheter, såsom samverkan med skola, förskola, sjukvård, polis och SSPF. Enheten har ett informationsansvar gentemot externa och interna verksamheter samt gentemot invånarna om anmälningsplikt och socialtjänstens uppdrag samt ge råd och stöd.
Avdelningen består av en mottagningsenhet, sex utredningsenheter varav två har inriktning familjevåld och unga i riskzon för kriminalitet samt två enheter för barn placerade i familjehem.
Du kommer att ha din arbetsplats i trivsamma lokaler på socialkontoret på Borstbindaregatan 12 A där alla våra utredningsenheter och mottaget sitter tillsammans i kontorslandskap med fasta arbetsplatser. Kontoret ligger centralt nära Hjalmar Brantingsplatsen med goda kommunikationsmöjligheter.
Introduktion, handledning och kontinuerlig fortbildning ser vi som en självklarhet. Kvalifikationer
Du som söker ska ha en avslutad socionomexamen. Skulle du ha erfarenhet från tidigare arbete inom barn och unga ser vi det som meriterande.
Mottagningsenheten är ofta den grupp som träffar de utsatta och de som är i behov av stöd först vilket kräver ett respektfullt, professionellt och närvarande bemötande. Du är lugn, trygg och hjälpsam mot andra människor, även i en pressad situation. Du har ett starkt engagemang för ditt arbete och jobbar för att klienten/brukaren får vad den personen behöver.
Du tar ansvar, arbetar fokuserat och bryr dig om detaljer. Du ser till att arbetet blir rätt gjort, kontrollerar och följer upp för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Du behöver kunna balansera de krav som ställs på dig och, trots tidspress, fatta välgrundade beslut. Beslut som du ska kunna stå för och förmedla dem vidare.Anställningsvillkor
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsperioden.
Välkommen med din ansökan! Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Karin Ednersson karin.ednersson@socialhisingen.goteborg.se 031-3667960 Jobbnummer
