Socialsekreterare mottag, barn och unga
2026-02-16
Din arbetsplats
Vi söker dig som är erfaren, driven och engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa långsiktiga hållbara lösningar för barn och deras familjer. I Härryda är vi måna om våra klienter och strävar alltid efter att ge ett gott bemötande. Vi är också måna om varandra och har en hög teamkänsla.
Inom enheten för utredning och skydd arbetar vi i kvalificerat mottags-, utrednings- och uppföljningsarbete enligt gällande lagstiftning. BBiC (barns behov i centrum) och Signs of Safety genomsyrar allt vårt arbete, då vi tillsammans med familjerna utforskar nätverk och dess egna lösningar, alltid med barnets trygghet och bästa som utgångspunkt. Vi driver processer framåt genom att vara strukturerade, nyfikna, nytänkande och modiga.
Enheten för utredning och skydd består av ett mottag, två utredningsgrupper, en högintensiv utredningsgrupp samt socialtjänstens våld i nära relationer-team. Inom verksamhetsområdet ingår även enheten för förebyggande stöd samt enheten för familjestöd och familjehem, vilket möjliggör nära samverkan och rätt hjälp i rätt tid.
Vår enhet kännetecknas av respekt, trygghet, mod, nyfikenhet och arbetsglädje. Tillsammans arbetar vi aktivt med arbetsmiljö, trivsel, delaktighet och utveckling. Hos oss ingår du i ett team som är genuint trivsamt, omtänksamt, prestigelöst och kompetent!
Vi kommer att ha en härlig babyboom på enheten, vilket ger fler möjlighet att söka sig till en av våra tills vidare-tjänster. Välkommen med just din ansökan!
Ditt uppdrag
Du arbetar främst inom ramen för förhandsbedömning genom att ta emot ansökningar och anmälningar gällande barn och unga i åldern 0-20 år samt skriver yttranden vid begäran från andra myndigheter. Du är en viktig del i den första kontakten för barn, ungdomar, familjer, orolig allmänhet och professionella. Du bistår familjer i akuta situationer. Du är viktig i samverkan med förskola, skola, polis och sjukvård. I mottaget samarbetar vi med varandra i det mesta och vi söker en kollega som också gillar att arbeta tillsammans. Vi skrattar mycket och lägger stor vikt vid att hjälpa varandra när det behövs.
Det här krävs för tjänsten
Krav· Du har en socionomexamen (210 hp)· B-körkort· Erfarenhet av utredningsarbete/myndighetsutövning barn och unga
Meriterande
• Erfarenhet av mottagsuppdrag inom barn och unga·U tbildning i BBiC, Signs of Safety, Ester, Savry, systemteori, MI, ViNR eller hedersrelaterat våld och hot
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du är kunnig, analytisk och har ett tydligt barnfokus. Du är snäll, omtänksam och trygg i dig själv. Du kan anpassa dig till ändrade omständigheter samt agerar med lugn och trygghet i stressade situationer. Du är bra på att samarbeta med andra och har förmåga att arbeta självständigt. Du visar ett gott omdöme och god människosyn med ett respektfullt bemötande. Du vill bidra till vår höga teamkänsla!
I arbetet är det viktigt att du kan formulera dig väl i tal och skrift samt att du anpassar kommunikationen till situation och målgrupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
• Du känner dig trygg på jobbet och i ditt uppdrag· Du har förutsättningar för att göra ett meningsfullt arbete· Du får kontinuerligt stöd och arbetsledning av 1:e socialsekreterare· Du deltar och bidrar i intern metodhandledning och extern processhandledning tillsammans med din grupp· Du arbetar oftast tillsammans med en kollega· Som nyanställd får du ett tryggt mottagande med vårt introduktionsprogram· Du har nära tillgång till stödfunktioner såsom IT-servicedesk, socialrättsjurister och vårt administrativa stöd
Du utvecklas och känner arbetstillfredsställelse· Här finns goda utvecklingsmöjligheter för vidareutbildning och professionell utveckling i evidensbaserade metoder utifrån intresse och verksamhetens behov
Det lilla extra som är självklart hos oss
• Du har en fast arbetsplats, i eget eller delat rum, och nära till tillgänglig arbetsledning och chefer· Vi har flextid och möjlighet till att arbeta på distans när arbetsuppgifter finns och verksamheten tillåter · Konkurrensmässig lön· Förmåner som tex ett generöst friskvårdbidrag· Dessutom dukas det fram frukostbuffé och eftermiddagsfrukt varje dag mot en mindre kostnad
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!Vår kommun är tillräckligt liten för att kunna skapa nära och hållbar samverkan med andra professionella samt tillräckligt stor för att göra kloka satsningar där det behövs. Våra lokaler finns i Härryda kommunhus, i Mölnlycke centrum, där det är nära till mataffärer, restauranger, lokaltrafik (20 minuter till centrala Göteborg) och gratis parkering.
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Tjänsten är placerad på enheten för utredning och skydd. Arbetsuppgifter kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov.
För anställning i myndighetsutövande uppdrag genomförs bakgrundskontroll, inklusive utdrag från Polisens belastningsregister samt studieintyg via högskola eller universitet.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke.
