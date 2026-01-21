Socialsekreterare med utökat ansvar
2026-01-21
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Är du redo att göra skillnad? Bli en del av Individ- och familjeförvaltningen!
Vi på Individ- och familjeförvaltningen är engagerade i att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Med fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser strävar vi alltid efter att hjälpa människor att leva sina liv av egen kraft.
Varför välja oss?
Spännande utvecklingsskede: Vi befinner oss i en dynamisk fas där vi moderniserar och anpassar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.
Engagerad arbetsmiljö: Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö där vi värdesätter samarbete och utveckling.
Signs of Safety: Vi arbetar enligt den framgångsrika metoden Signs of Safety, vilket innebär att vi fokuserar på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar.
Välkommen till en arbetsplats där du verkligen kan göra skillnad!
Vill du göra skillnad för barn och unga och samtidigt bidra till utvecklingen av socialt arbete? Vi på Individ- och Familjeförvaltningen söker nu en engagerad och erfaren socialsekreterare med utökat ansvar till ett team som arbetar med uppföljning av beviljade insatser. Hos oss blir du en viktig del i att skapa en arbetsmiljö där kunskap delas, kvalitet prioriteras och barnets bästa alltid står i centrum.
Som socialsekreterare med utökat ansvar får du en nyckelroll i enheten, där du arbetar självständigt med att planera och följa upp dina ärenden enligt gällande lagstiftning och enhetens rutiner. Vår målgrupp är barn och ungdomar i åldrarna 0-21 år samt deras föräldrar, och vårt arbete genomsyras av BBiC och Signs of Safety utifrån målbilden att alla våra barn och familjer bemöts med respekt, är delaktiga och har inflytande samt att deras och nätverkets resurser tas tillvara - alltid med barnets trygghet, säkerhet och bästa som utgångspunkt.
I denna roll är du ett stöd för dina kollegor och bidrar aktivt till att höja kompetensen i teamet. Du arbetar 50% med dessa ansvarsområden och 50% som ordinarie socialsekreterare. Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Fördelning av ärenden samt handledning och stöd till handläggare i det dagliga arbetet
* Handledning och beslutsfattande i förhandsbedömningar såväl som akutärenden enligt LVU och LBS
* Kvalitetssäkring av dokumentation och utredning samt kontroll av rättssäkerhet enligt lagstiftning och riktlinjer i ärendehanteringen
* Sätta sig in i aktuell lagstiftning, riktlinjer och rutiner och beslutsfattande enligt gällande delegationsordning
* Medverkan vid förhandlingar i domstol
Vårt erbjudande
* Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
* Möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och verksamhet
* Kompetenta och engagerade kollegor
* Stödjande ledarskap och kontinuerlig kompetensutvecklingKvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg och stabil person med god förmåga att fatta välgrundade beslut även i pressade situationer. Du har ett genuint engagemang för barn och unga och drivs av att skapa kvalitet och utveckling i socialt arbete. Du är strukturerad och har lätt för att organisera och prioritera både ditt eget arbete och teamets. Med din lösningsorienterade inställning hittar du vägen framåt och har förmågan att se helheten utan att tappa detaljerna.
Som person är du samarbetsvillig och trivs i en stödjande roll där du får bidra till andras utveckling. Du har lätt för att skapa förtroende, kommunicerar tydligt och är van vid att samverka både internt och externt.Kompetenser
* Socionomexamen eller annan utbildning som bedöms relevant
* Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom barn och unga
* B-körkort
Vi söker dig som hargod kunskap om aktuell lagstiftning och är van vid att fatta beslut inom delegation. Du är trygg i att handleda andra och har ett intresse för att följa med i förändringar inom området.
Intervjuer kommer hållas löpande, så tveka inte med att skicka in din ansökan!
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/.
