Socialsekreterare med fokus på utredning
Tomelilla kommun, Individ och familj / Socialsekreterarjobb / Tomelilla
2025-08-28
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Vi erbjuder stöd och utredning för målgruppen vuxna som befinner sig i utsatta livssituationer. På vår enhet arbetar vi med ett systemteoretiskt förhållningssätt och med individens behov i centrum. Vårt uppdrag är att genom professionella utredningar skapa en helhetsbild av den enskildes situation och i nära samverkan med klienten och dennes nätverk säkerställa rätt insatser för långsiktig förändring. Du arbetar främst med utredningar, men rollen kräver flexibilitet att vid behov även stötta behandlare med samtal och andra insatser.
Som socialsekreterare arbetar du med att utreda vuxna med olika typer av problematik såsom beroende, psykisk ohälsa, våld i nära relationer eller social utsatthet. Flera av våra klienter har samsjuklighet, vilket gör arbetet komplext och kräver god samverkan med andra aktörer både inom och utanför verksamheten.
Du kommer att:
* Genomföra utredningar och bedömningar enligt SoL och LVM
* Följa upp beviljade insatser och säkerställa att dessa möter klientens behov Använda evidensbaserade metoder såsom MI, ASI och ADAD i utredningsarbetet
* Samordna kontakter med andra aktörer, exempelvis beroendemottagningar, sjukvård, arbetsförmedling och frivilligorganisationer
* Delta i metodutveckling och bidra till en rättssäker och stödjande verksamhetKvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har vidareutbildning inom MI, ASI, ADAD eller lösningsfokuserad metodik samt erfarenhet av arbete med våld i nära relation, nätverksmöten och samverkan med externa aktörer.
Du har minst 2-3 års erfarenhet av socialt arbete med vuxna inom exempelvis öppenvård, ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri, kurativt arbete eller våld i nära relation. Vi ser att du har en god förmåga att dokumentera enligt gällande lagstiftning.
Som person är du empatisk, lyhörd och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är samarbetsinriktad och trivs i team, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för ditt arbete. Du är trygg i att hantera komplexa situationer och bidrar med ett professionellt förhållningssätt.
B-körkort krävs då hembesök kan ingå i arbetet, och viss flexibilitet att arbeta kvällstid kan förekomma.
Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
