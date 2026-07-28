Socialsekreterare med ansvar för boendefrågor
Stenungsunds kommun, Sektor socialtjänst / Socialsekreterarjobb / Stenungsund Visa alla socialsekreterarjobb i Stenungsund
2026-07-28
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun, Sektor socialtjänst i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra kommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, ordinärt boende/personlig assistans samt funktionshinder.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Vår nuvarande socialsekreterare med ansvar för boendefrågor ska vara föräldraledig. Vi letar nu efter hens efterträdare. Du är kanske den vi letar efter?
Du kommer ingå i en engagerad och erfaren arbetsgrupp bestående av en 1:e socialsekreterare, fyra socialsekreterare som arbetar med vuxen myndighet, en VIN-samordnare samt en socialsekreterare boendefrågor och en socialadministratör inom boende. Till enheten hör också socialmedicinska mottagningen med fyra behandlare.
Som socialsekreterare med ansvar för boendefrågor utreder du behov av bostad med socialt andrahandsavtal via kommunen utifrån ansökningar och de riktlinjer vi har. Vi har goda relationer med vår kommunala hyresvärd, men vill gärna utöka vårt kontaktnät när det gäller de privata värdarna som finns i upptagningsområdet.
Vi har flera sociala andrahandskontrakt. Vi har särskilda insatser kring ungdomar, kallat ungdomskontrakt, och vi samarbetar med Stadsmissionen i Göteborg kring Bostad först.
Du följer upp insatsen boende där det långsiktiga målet är att stärka varje persons möjligheter att hantera sin problematik och leva ett självständigt liv. Vårt arbete präglas av tilltro till människors förmåga att utvecklas och att mål om förändring kan uppnås med rätt stöd vid rätt tillfälle.
I enheten finns också olika öppenvårdsinsatser som består av en socialmedicinsk mottagning där man kan få öppenvårdsbehandling och Åbacka hantverk och trädgård som erbjuder rehabiliterande sysselsättning. Vi arbetar också nära stöd- och försörjningsenheten.
Gruppen har ett bra samarbetsklimat. Arbetet inom IFO Stenungsund präglas av samhörighet, samverkan och humor. Vi arbetar i verksamhetssystemet Lifecare och vi använder bland annat ASI som utredningsmetod.
Vi är en arbetsgrupp som är intresserad av en gemensam värdegrund för vårt arbete samt kvalitets- och metodutveckling. Därför erbjuder vi kompetensutveckling som matchar tjänstens krav.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten som socialsekreterare med ansvar för boendefrågor ska ha socionomexamen, eller vad arbetsgivaren bedömer som en likvärdig utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med boendefrågor.
Du bör vara intresserad av att utveckla denna fråga i samverkan med hyresvärdar och andra samarbetspartners. Erfarenhet av arbete med målgruppen och av myndighetsutövande arbete är meriterande.
Du har ett lösningsfokus och ett positivt förhållningssätt och du ser värdet av att samverka med andra för att varje person ska få tillgång till rätt stöd i sin unika situation.
B-körkort erfordras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: tillträde i november 2026.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337364". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
444 31 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel 0303730000 Jobbnummer
10013719