Socialsekreterare LSS, Utredning Funktionshinderomsorg
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2026-06-25
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Funktionshinderomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. Inom enheten Utredning
Funktionshinderomsorg möter vi personer som med anledning av funktionsnedsättningar har behov av stöd och hjälp. Vi tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut enligt SoL och LSS. Vi följer upp besluten för att säkerställa att brukaren får sina behov tillgodosedda.
Nu söker vi en socialsekreterare inom LSS till vår enhet!Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
För den aktuella tjänsten som socialsekreterare inom LSS möter du personer som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att få ett bra vardagsliv. Arbetet innebär myndighetsutövning att i enlighet med gällande lagstiftning, aktuellt rättsläge samt fastställda mål ansvara för att ta emot ansökningar, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser inom LSS.
Vi kan erbjuda dig ett spännande arbete som innebär att du tillsammans med dina kollegor bidrar till rätt insats vid rätt tidpunkt för Umeå kommuns medborgare, på uppdrag av Individ- och familjenämnden. Tjänsten innefattar myndighetsutövning inom LSS, området funktionsnedsättning, inom alla åldrar.
Om dig
Vi söker dig med socionomutbildning och erfarenhet av myndighetsutövning, i första hand behöver vi en erfaren handläggare inom LSS. Har du vidare utbildning inom LSS, gärna personlig assistans är det meriterande.
I rollen som socialsekreterare inom LSS kommer du att möta människor i svåra livssituationer, det är därför viktigt att du som person är trygg och stabil. Du har god samarbetsförmåga och kan uttrycka dig väl i svenska både i tal och skrift. Vidare önskar vi att du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leda till resultat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver B-körkort.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stöd och omsorg, Myndighetsutövning, Utredning och bistånd Kontakt
Jill Holm Nilsson, SACO jill.holm.nilsson@umea.se 090-166501 Jobbnummer
9979692