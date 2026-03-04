Socialsekreterare LSS
Lycksele kommun / Administratörsjobb / Lycksele Visa alla administratörsjobb i Lycksele
2026-03-04
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lycksele kommun i Lycksele
, Bjurholm
, Åsele
, Storuman
, Skellefteå
eller i hela Sverige
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Vi utvecklar verksamheten och har behov av att utöka antalet medarbetare. Vi söker en socialsekreterare för handläggning av ärenden inom LSS.
Tjänsten är organiserad inom Individ- och familjeomsorgens enhet för barn och unga. Som socialsekreterare med ansvar för bistånd enligt LSS arbetar du i en grupp på tre personer med ett nära samarbete med övriga enheter inom socialtjänsten. Alla arbetar för att medborgare, vid behov, ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva.
Som socialsekreterare LSS ansvarar du huvudsakligen för att utreda behov, fatta beslut och följa upp insatser för personer med vissa funktionsnedsättningar utifrån lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du har dagligen kontakt med brukare, anhöriga, företrädare, utförare och med andra enheter i kommunen samt myndigheter och vårdgivare. Det är viktigt att du gillar utvecklingsarbete och ser samverkan som en viktig del till framgång. Vi arbetar enligt IBIC (individens behov i centrum) som utredningsmetodik och lägger stor vikt vid rättssäkerhet samt på uppföljningsarbete.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Du ska ha Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har kunskaper om IBIC och verksamhetssystemet Lifecare samt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Meriterande är också kunskap om funktionsnedsättning och personer med psykiatrisk problematik. B-körkort och körvana är krav för tjänsten.
I arbetet kommer du dagligen möta människor med olika bakgrund och behov, och därför bör du vara trygg, empatisk, lyhörd och flexibel. Du är stresstålig, flexibel i tanke och handling, har god samarbetsförmåga samtidigt som du är självständig och initiativrik. Du är bra på struktur och planering och kan hantera krav från omgivningen samtidigt som du kan fullfölja uppdraget.
Du har ett positivt förhållningssätt som smittar av sig på din omgivning och du ser möjligheter i människors förutsättningar att utvecklas.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in som socialsekreterare i Lycksele kommun? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1293, senast 2026-03-22. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Ersättning
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Företrädare för Vision
Marcela Karlsson Mancilla marcela.mancilla@lycksele.se 0950-166 67 Jobbnummer
9776659