Socialsekreterare inriktning ungdom
2025-09-01
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Nu har du chansen att få vara en del av Avdelningen Barn och familj! Vi söker socialsekreterare till vårt stöd och utredningsteam 13-20 år. Du som söker kommer att arbeta med att ansvara för frågor som rör barn och ungdomar i riskzon, barn som far illa, som behöver stöd samt föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll eller i samarbetet med den andra föräldern. Uppdraget består av förebyggande och tidiga insatser, utredningar om den enskildes behov enligt gällande lagstiftning samt tillsättande och uppföljning av stöd- och behandlingsinsatser.
Arbetet innebär också att samverka, både internt och externt. Du kommer att ha ett nära stöd av chef, specialist och övriga medarbetare i teamen. Vi erbjuder kompetensutveckling och kontinuerlig handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen samt god kunskap om gällande lagstiftning.
Meriterande är yrkeserfarenhet inom socialt arbete som avser barn och unga. Du ska ha god förmåga att arbeta självständigt i samtliga delar som avser handläggning såväl som att du har lätt för att samarbeta med andra och skapa förtroendefulla relationer. Dokumentation och utredning är en viktig del i ditt arbete och därför behöver du ha goda kunskaper i svenska i tal och i skrift, samt datorvana.
Då vi arbetar enligt Signs of Safety ser vi det som önskvärt om du har kunskap och erfarenhet inom området.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 52/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Enhetschef
Johan Liljequist johan.liljequist@vaxjo.se 0470-431 07 Jobbnummer
9485955