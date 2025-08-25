Socialsekreterare inom området barn och unga
Lessebo kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Lessebo Visa alla socialsekreterarjobb i Lessebo
2025-08-25
, Emmaboda
, Tingsryd
, Växjö
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lessebo kommun, Socialförvaltningen i Lessebo
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Arbetsbeskrivning i tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter för en socialsekreterare inom området barn och unga. Arbetsuppgifterna består av att utreda och bedöma barn och familjers resurser och behov samt besluta om och följa upp olika insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser av om vård av unga (LVU). I arbetet ingår möten och samtal med barn, ungdomar och familjer, där dokumentation är en viktig arbetsuppgift. Vi har en mottagning som hanterar nya orosanmälningar samt förhandsbedömningar i dessa ärenden. Du har stöd i ditt arbete av enhetschef samt från arbetsgruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom och det är meriterande om du har erfarenhet av socialt arbete och av myndighetsutövning inom området barn och unga. Vårt verksamhetssystem är Cambio VIVA. Vi söker dig som kan sätta dig in i andra människors livssituation med ett tydligt barnperspektiv och att du kan prioritera kontakt och tid med barn och unga.
Som socialsekreterare ingår det i ditt dagliga arbete att träffa barn och familjer som är i behov av stöd. Det är därför viktigt att du har ett gott bemötande genom att lyssna och skapa dig en förståelse för de människor du möter i din yrkesroll. Du är lugn och stabil samt kan agera lugnt i stressade situationer. Vidare ska du kunna organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och du har lätt för att vid behov omprioritera dina uppgifter under arbetsdagen. Som socialsekreterare innebär det även att du behöver kommer att behöva åka på resor i tjänsten för att följa upp vården kring placerade barn och unga som befinner sig utanför kommunen men även resor som kan ske vid placeringar.
De krav som ställs är att du har B-körkort och är socionom. Du ska ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Goda datakunskaper och kunskaper i dokumentationssystemet Cambio VIVA är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273836". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo kommun
(org.nr 212000-0613) Arbetsplats
Lessebo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef Barn och familj
Malin Magnusson malin.magnusson@lessebo.se 0478-12609 Jobbnummer
9473012