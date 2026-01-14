Socialsekreterare inom Myndighet LSS
2026-01-14
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Enheten består av 13 socialsekreterare, uppdelade i tre grupper, barn, vuxen och assistansgrupp och två förste socialsekreterare. Tjänsten finns inom vuxengruppen men vi arbetar flexibelt och ser till helheten vilket innebär att du vid behov även kan behöva jobba med barnärenden.
Enheten leds av en enhetschef och tillsammans arbetar vi utifrån aktuell lagstiftning med att informera, utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt LSS och SoL. Vi jobbar aktivt med att hela tiden utveckla vårt arbete genom att hålla rättssäkerheten hög, ha bra diskussioner och lära av varandra.
I rollen som socialsekreterare kommer du möta brukare och deras anhöriga samt flertalet olika yrkesgrupper som kretsar kring brukaren. Du kommer arbeta i enlighet med gällande lagstiftning för att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt LSS och/eller SoL. Ditt uppdrag kommer att inkludera dokumentation, utvecklingsarbete, samverkan med både interna och externa aktörer. Du kommer även att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling och till att skapa en god arbetsmiljö.
För att trivas i denna roll är det viktigt att du tycker om att aktivt delta i arbetsdiskussioner, är självständig, van vid att ta egna initiativ och att dela ansvaret för arbetsgruppens uppgifter samt för arbetsmiljön.
Vi är ett stort gäng som trivs ihop och värnar om vårt goda arbetsklimat och arbetar tillsammans för att stötta varandra. Hos oss får du ett stimulerande och ansvarsfullt arbete med möjlighet att påverka enhetens utveckling. Vi erbjuder en genomarbetad introduktion, kompetensutveckling, samt metod- och processhandledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som av arbetsgivaren kan bedömas som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning gärna inom funktionshinder och har god juridisk kunskap inom gällande lagstiftningar, LSS, SoL och FL. Vi ser gärna att du har erfarenhet av Treserva, IBIC, SAMSA och AKK.
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens/brukarnas bästa i fokus och slutför det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Som person visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål och förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Vi ser även att du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Det är viktigt att du kan arbeta effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.
Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
B-körkort är ett önskemål då resor i tjänsten förekommer.
Anställningen är ett föräldravikariat med eventuell möjlighet till förlängning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
I den här rekryteringsprocessen arbetar vi med löpande urval och du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Myndighet LSS
Christel Bergqvist christel.bergqvist@molndal.se Jobbnummer
