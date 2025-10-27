Socialsekreterare inom missbruk
Talangbron Sverige AB / Socialsekreterarjobb / Eksjö Visa alla socialsekreterarjobb i Eksjö
2025-10-27
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talangbron Sverige AB i Eksjö
, Jönköping
, Vaggeryd
, Haninge
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som socialsekreterare inom missbruk, skadligt bruk och beroende, där du arbetar med människor som befinner sig i en avgörande fas i livet? Som socialsekreterare inom missbruk och beroende blir du en nyckelperson i arbetet med att stötta vuxna till ett mer stabilt och hållbart liv. Här får du använda din kunskap, ditt engagemang och din förmåga att skapa förtroende, och se verklig förändring hända.
Ditt uppdrag
Som socialsekreterare inom missbruk möter du vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik. Ditt uppdrag handlar om myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.
Utreda individens beroende, missbruk och sociala situation enligt SoL och LVM.
Utarbeta, tillsammans med den enskilde, förslag om bistånd som bäst tillgodoser behoven.
Bevilja, följa upp och utvärdera stöd- och behandlingsinsatser.
Samverka med klienter, anhöriga och andra professioner - t.ex. öppenvård, nätverk, SIP och behandlingshem.
Utföra arbetet på plats, i kommunens lokaler, vid hembesök eller i andra överenskomna miljöer.
Arbetet kräver god förmåga att organisera och strukturera, samarbetsförmåga, självständighet och flexibilitet. Du behöver också ha helhetssyn, stresstålighet, inlevelse- och initiativförmåga.
Vi söker dig som
Måste-krav
Har socionomexamen (intygas via examensbevis).
Har B-körkort.
Minst 5 års erfarenhet av handläggning enligt SoL och LVM.
Har ASI-utbildning (Addiction Severity Index).
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Kan arbeta självständigt.
Har vana av datorbaserade verksamhetsstöd, t.ex. Combine.
Kan uppvisa goda referenser från tidigare uppdragsgivare inom området.
Meriterande
Erfarenhet av kommunal socialpsykiatri eller missbruksarbete.
Erfarenhet av vuxenhandläggning i liknande uppdrag.
Omfattning
Tjänstgöringsgrad: 50 % av heltid, med arbetstid fördelad enligt överenskommelse.
Arbetstid: helgfria vardagar kl. 08.00-17.00.
Plats: Arbetet utförs på plats i kommunen, med möjlighet till hembesök och samverkan i nätverk.
Uppdragsperiod
Start: Snarast enligt överenskommelse
Slut: 15 februari 2026
Om Talangbron
Vi är specialister på bemanning och rekrytering inom kompetensförsörjning.
Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag för långsiktiga och givande samarbeten. Hos oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Urval sker löpande.
Sista ansökningsdag:
2025-10-31 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9575268