Socialsekreterare inom IFO - Vuxen
2026-02-09
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) är en del av kommunens socialtjänst och arbetar med stöd och insatser till barn, unga, vuxna och familjer i utsatta livssituationer. Inom enheten IFO Utredning vuxen och LSS möter vi människor med komplexa behov där beroendeproblematik, våld i nära relationer och psykisk ohälsa ofta samverkar.
Vi söker nu en socialsekreterare till IFO Vuxen med fokus på skadligt bruk och beroende samt arbete med våld i nära relationer (VINR) och delvis socialpsykiatri för att förstärka vår enhet. Uppdraget riktar sig till vuxna personer i komplexa livssituationer där psykisk ohälsa, samsjuklighet och social utsatthet ofta samverkar.
Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos IFO Vuxen har du ett kvalificerat och varierat arbete där din professionella bedömning gör verklig skillnad.
Som socialsekreterare inom Vuxen ansvarar du bland annat för att:
* Utreda, bedöma och fatta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och LVM för personer med skadligt bruk och beroende, VINR, samt socialpsykiatriska behov
* Genomföra strukturerade bedömningar och arbeta med motivations- och förändringsarbete
* Planera, bevilja och följa upp insatser såsom öppenvård, boendestöd och behandlingsplaceringar
* Samverka med psykiatri, beroendevård, primärvård och andra myndigheter
* Dokumentera rättssäkert i Treserva Classic och Mitt Treserva
* Beredskap kan förekomma enligt schema (1gång/termin)
* Vara en del i vår utvecklingsresa inom vuxenområdet
Arbetet kombinerar självständigt ansvar med nära kollegialt stöd och stöd av ärendehandledare.
Vi har en god arbetsmiljö och arbetar aktivt för att skapa hållbara strukturer och hög rättssäkerhet i handläggningen. För att du ska trivas och ha hållbara förutsättningar i ditt arbete erbjuder vi:
* Veckovis ärendedragning och nära stöd i det dagliga arbetet genom kollegor och ärendehandledare
* Extern handledning i grupp och tillgång till juridiskt stöd
* Introduktion anpassad efter din erfarenhet
* Möjlighet till flexibel arbetstid och distansarbete upp till två dagar per vecka
* Löpande kompetensutveckling
* Friskvårdsbidrag samt möjlighet att växla semesterdagstillägg mot extra ledighet
* En arbetsplats där psykosocial arbetsmiljö tas på allvarKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Har erfarenhet av arbete inom skadligt bruk, beroende/samsjuklighet och/eller Våld i nära relationer /Socialpsykiatri
* Är trygg i myndighetsutövning och kan göra professionella bedömningar även i komplexa ärenden
* God förmåga att arbeta administrativt och bemöta klienter utifrån deras olika förutsättningar professionellt.
* Arbetar strukturerat med ett rättssäkert förhållningssätt
* Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
* Uttrycker dig väl i tal och skrift
Kunskap om samsjuklighet är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Intervjuer hålls 2026-03-12. Vi ser gärna att de genomförs på plats, men om du bor längre bort finns även möjlighet att delta via Microsoft Teams.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
