Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd - Svalövs kommun, AME, flyktingmottagning & ekonomiskt bistånd

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 300 invånare.Svalövs kommun - mitt i den expansiva Öresundsregionen.För alla som bor här är närheten till den generösa naturen en viktig del i ett rikt liv, men också för företag och besökare finns mängder av möjligheter att erbjuda.Kommunen är centrum för forskning och utveckling inom främst växtförädling och bioteknik. Här bor knappt 13.000 invånare. Kommunen har sex tätorter. I norra delen hittar du Söderåsen och i södra delen en av landets bästa jordbruksmarker.2021-04-13På ekonomiskt bistånd arbetar fyra socialsekreterare med att utreda, bedöma och besluta rätten till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Inom arbetsgruppen finns också en stödfunktion i form av en administrativ assistent som arbetar nära socialsekreterarna. Vi arbetar tillsammans med arbetsmarknadsenheten, AME, för att kunna erbjuda biståndstagare möjlighet till sysselsättning. En stor del av arbetet innebär samarbete med bland annat andra myndigheter och övriga samverkansparter.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge individuellt stöd och aktivt arbeta med motivationsarbete, där varje individ är unik men målet alltid är att nå en självförsörjning. Inom gruppen arbetar var och en med hela processen från första samtalet, nybesök och arbetet fram till att ärendet avslutas.Vi söker dig med socionomexamen och erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd.Som person är du engagerad, positiv och bidrar med arbetsglädje till arbetsplatsen. Du är öppensinnad och nytänkande och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi ser gärna att du vill vara delaktig i att utveckla nya arbetssätt och metoder. Du har en god administrativ förmåga och ett flexibelt tankesätt där du kan omprioritera dina uppgifter under dagen om akuta situationer skulle uppstå. Vidare har du också lätt för att samarbeta tillsammans i ett team med ett gemensamt ansvarstagande, likväl som att du arbetar självständigt i dina egna ärenden. I rollen som socialsekreterare är det viktigt att du som person är trygg och stabil i dig själv, har god serviceförmåga och ett gott bemötande. Att du är bra på att lyssna och kommunicera är en förutsättning till att kunna skapa dialog med de vi är till för, i syfte att hitta de bästa lösningarna.Det är meriterande om du tidigare har arbetat i Lifecare/ ProCapita.Du har mycket goda kunskaper i att uttrycka dig både i tal och skrift samt en god digital kompetens.Urval görs löpande och intervjuer kan komma att hållas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tjänsten kommer att tillsättas omgående, upphör: Visstidsanställning med möjlighet till förlängning/ tillsvidareanställning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-04