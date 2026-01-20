Socialsekreterare inom Barn och unga
Svedala kommun / Socialsekreterarjobb / Svedala Visa alla socialsekreterarjobb i Svedala
2026-01-20
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svedala kommun i Svedala
I Svedala är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande, en stor portion öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta och det finns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken. Nu söker vi två kollegor till vårt team inom Individ- och familjeomsorgen.
Uppdrag
Inom Vård och omsorg utgör Individ- och familjeomsorgen en egen enhet, där 18 medarbetare är verksamma på myndighetssidan. Som socialsekreterare inom Barn och unga kommer du att ingå i en arbetsgrupp med sex engagerade socialsekreterare samt en 1:e socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och unga i åldern 0-18 år. Dina arbetsuppgifter innebär att göra utredningar utifrån inkomna orosanmälningar och ansökningar av barn och ungas situation samt behov av stöd enligt SoL och LVU. Du kommer även att göra uppföljningar av öppenvårdsinsatser och institutionsplaceringar. I arbetsuppgifterna ingår också att samverka med exempelvis förskolor, skolor, sjukvård och polis. Inom enheten har vi ett nära samarbete och tillsammans hjälps vi åt vilket bidrar till ett ständigt lärande i arbetet. Vi arbetar efter tydliga rutiner och processer som vi kontinuerligt utvecklar och förbättrar.
Vårt främsta fokus är att bedriva ett gott socialt arbete. För oss inom Barn och unga innebär det att genomföra utredningsprocesser som ska vara gynnsamma för familjernas förändringsarbete. När det finns ett behov av insatser, erbjuds så långt det är möjligt, stöd och behandling på hemmaplan.
Kompetens
Vi söker dig som har tydligt barnperspektiv och är intresserad av att aktivt utveckla verksamheten. Du kan med lätthet anpassa ditt arbetssätt efter ändrade förutsättningar och agerar för att främja din egna utveckling och fortsätta lärande. Vidare har du en god samarbetsförmåga och är mån om att skapa goda relationer. Du har också en förmåga att kunna arbeta självständigt i din handläggning och har en ansvarskänsla för den myndighetsutövning du utför.
Vi välkomnar dig som har socionomexamen och erfarenhet av myndighetsutövning. Meriterande är erfarenhet av bedömningar, beslutsförslag och uppföljning av stödinsatser enligt SoL och LVU för barn och unga. Hos oss är det av vikt att vara kommunikativ, tydlig och professionell både muntligen och skriftligen. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av metoden Signs of safety, samtalsmetoden MI, barnsamtal, BBiC och verksamhetssystemet Lifecare. B-körkort är ett krav för tjänsten. Publiceringsdatum2026-01-20Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Övrigt
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till friskvårdsersättning, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension. Vi tillämpar flextid och distansarbete vilket innebär att du med hänsyn till verksamhetens behov kan växla mellan att arbeta på kontoret, i verksamheten eller hemifrån. Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.
Inför anställning begär vi utdrag ur belastningsregistret. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Kontakt
Enhetschef
Beatris Hogea beatris.hogea@svedala.se 040-626 82 97 Jobbnummer
9695615