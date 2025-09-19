Socialsekreterare inom barn och unga
2025-09-19
Är du socionom och vill arbeta som Socialsekreterare inom barn och unga?
Talangbron söker nu Socialsekreterare för ett viktigt uppdrag i en kommun i Dalarna! Här får du arbeta inom individ- och familjeomsorgen - barn- och familjeenheten, med utredningar, uppföljningar och ett särskilt fokus på hemmaplanslösningar som gör verklig skillnad för barn och unga.
Ditt uppdrag:
• Utreda och följa upp barnavårdsärenden enligt SoL och LVU.
• Dokumentera, föra samtal med klienter och samverka med andra aktörer.
• Främja barns trygghet och delaktighet där samtal med barn är en viktig del av arbetssättet.
• Sträva efter hemmaplanslösningar och använda kommunens resurser.
• Säkerställa att dokumentationen är aktuell och rättssäker.
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen.
• Har minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga i socialtjänsten.
• Har erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Viva de senaste två åren.
• Har goda kunskaper i Officepaketet och är van vid olika verksamhetssystem.
• Har giltigt B-körkort.
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
• Har god kunskap om lagar, förordningar och riktlinjer som rör uppdraget.
• Är trygg, har gott omdöme, kan skapa förtroende och bemöter klienter och kollegor professionellt.
• Är lojal, serviceinriktad och arbetar utifrån en stabil värdegrund.
• Kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning.
Omfattning:
Heltid 100%, där du arbetar på plats minst 3 dagar i veckan och resterande tid kan ske på distans.
Uppdragsperiod:
Start 1 oktober 2025, eller snarast möjligt. Uppdraget löper i 6 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare 6 månader
Om Talangbron
Vi är specialister på bemanning och rekrytering inom kompetensförsörjning. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag för långsiktiga och givande samarbeten. Hos oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag:
1 oktober 2025
