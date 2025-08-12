Socialsekreterare i Vuxengruppen
2025-08-12
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.Hos Individ- och familjeomsorg handläggs myndighetsärenden inom alla delar av socialtjänsten. Vi är en arbetsplats med ca 100 anställda, både män och kvinnor i varierande ålder och antal år i yrket. Vi eftersträvar en arbetsplats med rättssäker handläggning för våra klienter/brukare och en god arbetsmiljö för våra anställda.
Vår vision är att alla ska känna sig nöjda i kontakten med oss.
För att skapa arbetsglädje, god kvalitet i arbetet och en bra arbetsmiljö erbjuder vi tydligt ledarskap, en tydlig och känd lönepolitik, trevliga och ändamålsenliga lokaler, en säker arbetsplats, rotationsmöjlighet, årsarbetstid och en atmosfär av erkännande och uppriktighet.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i vuxengruppen är dina arbetsuppgifter att utreda, besluta och följa upp ärenden med huvudsaklig inriktning missbruk, våld i nära relation samt hemlöshet. Du medverkar i kvalitetsutveckling och omvärldsbevakar inom aktuella områden. Du samverkar internt och externt samt arbetar med övriga förekommande arbetsuppgifter inom verksamheten. Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig.
• Erfarenhet inom myndighetsutövning, socialt arbete/våld i nära relation är meriterande.
• B-körkort krävs.
Personliga kompetenser:
• Du tänker i nya banor och finner nya lösning på både gamla och nya problem. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
- Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer. Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
• Du har förmågan att ta dig framåt och kämpa för att nå uppsatta mål trots hinder och motgångar längs vägen. Du kan fatta snabba beslut trots begränsad information eller svåra omständigheter.
ÖVRIGT
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
