Socialsekreterare i utredningsgrupp 0-20 år
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du göra skillnad och brinner för att arbeta med barnet i fokus? Utredningsgruppen för barn och unga 0-20 år, söker dig som är intresserad av en tillsvidaretjänst med tillträde 1 december eller enligt överenskommelse.
På vår arbetsplats värderas delaktighet och hjälpsamhet och i det dagliga arbetet har vi stort stöd av varandra och av gruppledare. Vi har ett nära samarbete med övriga kollegor på familjeenheten liksom med kollegor på andra enheter. Som socialsekreterare samarbetar du också med externa aktörer som polis, BUP, förskola och skola för att på bästa sätt säkerställa att de barn vi kommer i kontakt med får bästa möjliga uppväxtvillkor.
Enheten består av 25 modiga, hjälpsamma och engagerade medarbetare som tar ett gemensamt ansvar för de familjer, barn och unga som kommer i kontakt med oss.
Om utredningsgruppen
Utredningsgruppen består av nio kompetenta och engagerade socialsekreterare. Familjeenheten består också av familjevård, familjerätt och även familjebehandling, stadsdelens biståndsbedömda öppenvård. Enheten leds av enhetschef och tre gruppledare.
Vi erbjuder
Du kommer att bli del av en hälsomedveten arbetsplats där du har friskvårdbidrag på 3 000 kronor om året. Vi erbjuder semesterväxling, möjlighet till distansarbete om arbetet tillåter samt flexibel arbetstid. Arbetet är omväxlande och utvecklande.
Ett fokusområde för året är att utveckla vårt arbete med MI i mötet med de vi är till för. Enhetens två MI-coacher samarbetar med kollegor på hela avdelningen för att hålla metoden levande i vardagen. Vi arbetar i största möjliga mån med bedömningsverktygen EARL och SAVRY.
Samarbete är en viktig del av det dagliga arbetet. Ett arbete pågår bland annat med att implementera modellen Bryt upp i ärenden där någon varit utsatt för våld i nära relation. Modellen går ut på att i möjligaste mån samhandlägga med andra enheter, för att den enskilde inte ska behöva berätta sin historia fler gånger än nödvändigt. En skolsamordnarfunktion är också tillsatt på enheten för att säkerställa fokus på placerade barns skolgång.
Arbetsplatsen ligger på Fleminggatan 4 på Kungsholmen, en kort promenad från T-centralen.
Din roll
Huvudsakliga arbetsuppgifter i din roll som socialsekreterare i utredningsgruppen är att utreda, bedöma och följa upp behov av stödinsatser gällande barn och unga 0 - 20 år, i enlighet med BBIC, evidensbaserade metoder och gällande lagstiftning. För just denna tjänst söker vi dig som tidigare har arbetat med myndighetsutövning avseende ungdomar med kriminell livsstil.
Vi är varandras arbetsmiljö och var och en fungerar som ett viktigt kugghjul i ett större sammanhang, varför det är viktigt att du är en lagspelare som har förmåga att lyfta blicken och se verksamheten som en helhet även i tider när tempot är högt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning avseende främst ungdomar, men även yngre barn
Förståelse och goda kunskaper om aktuell lagstiftning inom aktuella områden.
God förmåga av att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Vi kommer lägga särskild vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: Som person är du trygg i dig själv och driver strukturerat och effektivt ditt arbete framåt. Du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är tydlig och förtroendeingivande. Du arbetar enligt barnrättsperspektivet för att säkerställa barnets rätt att komma tills tals och du analyserar dina beslut utifrån barnets bästa. Med omställningen till Nya socialtjänstlagen runt hörnet, är det också viktigt att du är modig och nyfiken och tycker det är spännande och stimulerande att bryta ny mark.
I samband med anställning kommer examensbevis samt utdrag ur Polisens belastningsregister att begäras in.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och den erfarenhet som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
Avdelningen för socialtjänst ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt fält- och fritidsverksamhet. Under 2025 kommer ansvaret för parkleksverksamhet övergå till avdelningen. Vid anställning på vissa tjänster inom Socialtjänstavdelningen kan belastningsregister komma att krävas. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Familjeenheten Kontakt
Frida Premberg, enhetschef frida.premberg@stockholm.se 08-50808782 Jobbnummer
9536870