Socialsekreterare i mottag
2025-11-07
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
På Individ- och familjeförvaltningen söker vi nu en socialsekreterare som brinner för att stödja barn, unga, vuxna och familjer genom socialt arbete inom socialtjänstens olika områden. Teamet leds av en socialsekreterare med utökat ansvar som har ansvaret för den dagliga ärendehandledningen. Vårt mål är att genom stort fokus på hög kvalitet och individanpassade insatser alltid sträva efter att hjälpa människor att leva sina liv med egen kraft.
I vår gemensamma mottagning är de huvudsakliga arbetsuppgifterna bland annat att:
* Aktualisera och förhandsbedöma ärenden som rör både barn och vuxna
* Bedömningar kring omedelbart skydd enligt LVM och LVU
* Arbeta enligt Signs of Safety, där du fokuserar på att hitta det som fungerar hos de medborgare vi möter samt utforskar nätverket för att hjälpa medborgarna hitta resurser att leva ett liv av egen kraft.
Du kommer att trivas hos oss om du vill få möjligheten att arbeta i en engagerad och inspirerande arbetsmiljö som värdesätter samarbete och utveckling med fokus på att bygga starka och hållbara lösningar tillsammans med de vi stöttar. Dessutom befinner vi oss i ett spännande utvecklingsskede där vi moderniserar och anpassar våra arbetssätt för att nå ut till fler invånare på nya och innovativa sätt.Kvalifikationer
Du är:
* Utbildad socionom med erfarenhet av myndighetsarbete inom socialtjänsten
Du har:
* Dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning med barn och unga, och vuxna.
* En god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift vilket innebär att kunna skriva nyanserat, kortfattat och begripligt
* Körkort och kör bil
Det är meriterande om du har erfarenhet av mottagningsarbete och utbildning i Signs of safety.
Som person har du en förmåga att kunna behålla lugnet även i stressade situationer. Du har förmåga att själv ta ansvar för dina arbetsuppgifter, är van att samarbeta med andra och har en stor empatisk förmåga. För att trivas i rollen tror vi att du har god kännedom om hur samhället fungerar och är bekväm med att lotsa, informera och ge rådgivning till de du möter. Du visar intresse och förståelse för andra och är med och skapar en laganda genom att lyssna, rådfråga och stötta dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du är rätt person för oss.
Vårt jobb är inte alltid enkelt men alltid meningsfullt. Om du tycker detta låter spännande och utmanande kan du vara rätt person för oss! Välkommen att utmanas hos oss.
Intervjuer kommer hållas löpande under ansökningstiden så vänta inte med att söka!
ÖVRIGT
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Arbetsgivarinformation: landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
