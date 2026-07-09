Socialsekreterare, Gemensam mottagning IFO
Motala kommun, Individ- och familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Motala Visa alla socialsekreterarjobb i Motala
2026-07-09
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Hos Individ- och familjeomsorg handläggs myndighetsärenden inom olika delar av socialtjänsten. Här finns också öppenvård för vuxna, barn och familj. Vi är en arbetsplats med ca 180 anställda, både män och kvinnor i varierande ålder och antal år i yrket. Vi eftersträvar en arbetsplats med rättssäker handläggning för våra klienter/brukare och en god arbetsmiljö för våra anställda.
Vår vision är att alla ska känna sig nöjda i kontakten med oss.
För att skapa arbetsglädje, god kvalitet i arbetet och en bra arbetsmiljö erbjuder vi tydligt ledarskap, en tydlig och känd lönepolitik och en säker arbetsplats.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med fokus på utveckling. Kommunen erbjuder även flextid och friskvårdsbidrag. Vi har ett arbetstidsavtal som erbjuder lediga klämdagar och halvdag före röd dag. Du har även möjlighet till semesterväxling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i Gemensam mottagning kommer du tillsammans med dina kollegor att vara länken mellan kommunens invånare och socialtjänsten. I arbetet ingår att ta emot, sortera, prioritera och bedöma den information som inkommer för att därefter lämna vidare för insats utan individuell behovsprövning eller utredning. Gemensam mottagning kommer på sikt att hantera ärenden både avseende barn och unga, familjerätt och vuxen vilket innebär en stor variation och bredd i din arbetsvardag. Till Gemensam mottagning inkommer både ansökningar, anmälningar, förfrågningar och information på annat sätt direkt från kommunens invånare samt från myndigheter och andra samverkanspartners. Det är din och dina kollegors uppdrag att ta emot dessa och göra en första bedömning. Du har tillsammans med dina kollegor även ansvar för att vara socialtjänstens ansikte och språkrör utåt för att ge information om socialtjänstens arbete och uppdrag.
Gemensam mottagning statades upp i maj 2025 och har successivt tagit över mottagningsfunktionen för olika målgrupper. Sedan tidigare är målgrupp barn och unga, familjerätt och vräkningsförebyggande funktion inkluderade i Gemensam mottagning och näst på tur är målgrupp vuxen. Vi söker nu dig som har erfarenhet av myndighetsutövning inom skadligt bruk, våld i nära relation, hemlöshet och kriminalitet för att komplettera vårt nuvarande team utifrån kommande ansvarsområde.
Arbetsgruppen består idag av sex handläggare, en 1:e socialsekreterare samt enhetschef som även har ansvar för ytterligare en arbetsgrupp. En av handläggarna i arbetsgruppen har specifikt ansvar för vräkningsförebyggande arbete, resterande handläggare arbetar med samtliga arbetsuppgifter som är inkluderade i uppdraget. Arbetsgruppen är idag en blandad grupp i relation till tidigare erfarenhet, ålder och kön.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har minst två års erfarenhet av myndighetsutövning, gärna med målgruppen vuxna. Erfarenhet av arbete med barn och unga samt familjerätt är meriterande. Vi ser också att du har en bred erfarenhet från individ- och familjeomsorgen (IFO), där du har arbetat med såväl tidigt förebyggande insatser som öppenvårdsinsatser.
Vi söker dig som är:
• Trygg och stabil i dig själv. Du kan hantera stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott och professionellt bemötande och humör även i pressade situationer
• Lugn, inlyssnande och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och arbetar aktivt för en positiv samverkan
• Har lätt för att anpassa och ställa om utifrån uppkomna behov, krav eller förutsättningar.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Kontorsarbetstid
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335876". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
Drottninggatan 2 (visa karta
)
591 86 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, Individ- och familjeomsorg Kontakt
Vision Fackförbund
Karin Jonsson karin.jonsson@motala.se +46141223458 Jobbnummer
9997555