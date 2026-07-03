Socialsekreterare Funktionshinderomsorgen
Habo kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Habo Visa alla socialsekreterarjobb i Habo
2026-07-03
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Vill du arbeta med kvalificerad myndighetsutövning där du får göra verklig skillnad i människors vardag? Hos oss får du ett självständigt och utvecklande uppdrag i en verksamhet som präglas av samarbete, rättssäkerhet och utveckling.
Vi söker nu en socialsekreterare till funktionshinderomsorgen då en av våra medarbetare går vidare till en annan tjänst inom kommunen.
Hos oss blir du en del av en engagerad och kompetent myndighetsenhet som består av åtta socialsekreterare, varav tre arbetar inom funktionshinderomsorgen och fem inom äldreomsorgen. På enheten finns även en anhörigsamordnare, en aktivitets- och samverkanskoordinator samt en enhetschef. Vi arbetar nära varandra och värdesätter ett öppet arbetsklimat där vi delar kunskap, stöttar varandra och tillsammans utvecklar verksamheten.
Vi erbjuder ett meningsfullt och varierande arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad för personer med funktionsnedsättning och bidra till deras möjlighet att leva ett självständigt liv utifrån sina behov. Hos oss får du ett självständigt uppdrag med nära stöd från kollegor och chef, regelbunden extern handledning och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare ansvarar du för att utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS).
Du möter både yngre och äldre personer med funktionsnedsättning och handlägger ansökningar om stöd och insatser utifrån den enskildes behov. Arbetet innebär många kontakter och nära samverkan med den enskilde, anhöriga, gode män och förvaltare samt hälso- och sjukvården, andra myndigheter och interna och externa samverkansparter.
Vi arbetar i verksamhetssystemet Pulsen Combine och använder IBIC (Individens behov i centrum) som stöd i utredning, bedömning och dokumentation.
Arbetet är självständigt och omväxlande med stort eget ansvar. Samtidigt är du en del av ett team där vi stöttar varandra, samarbetar och tillsammans tar ansvar för verksamhetens utveckling.
Eftersom vi är en gemensam myndighetsenhet för funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen arbetar vi nära varandra över verksamhetsgränserna. Vid behov hjälps vi åt inom enheten, vilket innebär att arbetsuppgifter inom äldreomsorgen kan förekomma. Vi ser detta som en naturlig del av vårt gemensamma uppdrag och en styrka som bidrar till ökad samverkan, kunskapsutbyte och en god service till kommunens invånare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
god datorvana
B-körkort.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL och LSS
• erfarenhet av att arbeta enligt IBIC
• erfarenhet av verksamhetssystemet Pulsen Combine
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och har ett genuint engagemang för människor.
Du har en god analytisk förmåga och kan göra välgrundade bedömningar utifrån gällande lagstiftning. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och har förmåga att ställa om när förutsättningarna förändras.
Du har ett professionellt och respektfullt bemötande, är tydlig i din kommunikation och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du har en mycket god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat där vi stöttar varandra, delar med oss av kunskap och tillsammans tar ansvar för verksamhetens utveckling.
Vi värdesätter också att du är lösningsfokuserad, tar egna initiativ och vill vara delaktig i verksamhetens utveckling. Hos oss arbetar vi aktivt med verksamhetsutveckling, digitalisering och en rättssäker myndighetsutövning där kvalitet, delaktighet och ständiga förbättringar är en naturlig del av vårt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett stimulerande och utvecklande arbete där du ges möjlighet att växa i din yrkesroll.
Vi erbjuder bland annat:
• en strukturerad introduktion och stöd från erfarna kollegor
• regelbunden extern handledning
• flextid
• möjlighet till visst distansarbete utifrån verksamhetens behov
• friskvårdsbidrag på upp till 2 000 kronor per år
• möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra ledighet
• fri personalparkering
• ett arbetsklimat som präglas av samarbete, kunskapsutbyte och utveckling.
Intervjuer planeras att genomföras 14,19 och 21 augusti. Vi ber dig därför att, om möjligt, avsätta dessa datum.
I Habo kommun får du vara med och forma både vardag och framtid i en organisation där engagemang, närhet och ansvar gör skillnad på riktigt.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra med det du är bra på. Vi har en stark gemenskap där vi samarbetar över gränser och delar ansvaret för kommunens utveckling.
Som medarbetare hos oss får du ta del av en rad olika förmåner - vissa stärker din trygghet, andra gör vardagen lite bättre.
Läs mer om våra förmåner på habokommun.se/formaner
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-421". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo Kommun
(org.nr 212000-1611)
Box 212 (visa karta
)
566 24 HABO Arbetsplats
Habo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Klara Lindsten klara.lindsten@habokommun.se 036-442 83 51 Jobbnummer
9990475