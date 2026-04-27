Socialsekreterare Försörjningsstöd
2026-04-27
Välkommen att vara med att forma framtidens socialtjänst där vi tillsammans ska arbeta med kommuninvånarnas behov i fokus!
Inom vår verksamhet möter vi alla åldrar, bland annat barn, unga, föräldrar, personer med beroende, missbruk eller socialpsykiatrisk funktionsnedsättning, våldsutsatta och personer i behov av försörjningsstöd. Vi arbetar med myndighetsutövning, biståndsbedömda insatser men även med förebyggande och rådgivande insatser för att nå människor tidigt.
Vår organisation har ställt om till en första linjens socialtjänst med en väg in för medborgare, vilket innebär att alla ärenden initialt hanteras av en gemensam mottagningsenhet. Därefter sker utredningar och vidare insatser i en andra linje. Detta arbetssätt syftar till att göra socialtjänsten mer tillgänglig och effektiv för alla som behöver stöd. Samarbete är en central del i vårt arbetssätt eftersom vi ser vikten av att stötta varandra för att uppnå bästa möjliga resultat för dem vi är till för.
Vi är en sektor som drivs av ett genuint intresse för vårt uppdrag där vi genom kunskapsbaserade insatser vill skapa förutsättningar för jämlika och jämställda levnadsvillkor i Skövde.
Arbetsuppgifter
Vi söker socialsekreterare som vill arbeta med försörjningsstöd. I rollen ingår myndighetsutövning där du utreder rätten till ekonomiskt bistånd och handlägger ansökningar enligt Socialtjänstlagen. En central del av uppdraget är att, tillsammans med klienten, identifiera lösningar som stärker individens resurser och möjligheter att nå självförsörjning och ett mer självständigt liv.
Vi står inför en större förändring i och med införandet av ett aktivitetskrav. För personer som söker försörjningsstöd innebär detta deltagande i insatser och aktiviteter med målet att bli självförsörjande. Som socialsekreterare ansvarar du för att utreda, följa upp och ställa krav på aktivitet i enlighet med gällande lagstiftning.
Verksamheten är under utveckling, vilket innebär att innehållet i tjänsterna kan variera. Vissa socialsekreterare kommer att arbeta med handläggning av försörjningsstöd och akuta ärenden, medan andra arbetar med fördjupad kartläggning och gruppbaserade aktiviteter. Arbetsinnehållet kan komma att förändras över tid.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan akademisk utbildning inom beteendevetenskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha läst socialrätt och ha god kunskap om samt förståelse för gällande lagstiftning. Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och kan dokumentera på ett rättssäkert och strukturerat sätt. Flexibilitet i arbetssättet är viktigt, liksom förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du motiveras av att arbeta med människor på deras väg mot självförsörjning och tycker det är stimulerande att möta individer i olika livssituationer, oavsett vilka hinder som finns.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321531".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Skövde kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
)
541 83 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skövde kommun, Sektor socialtjänst Kontakt
Enhetschef
Cecilia Klämberg cecilia.klamberg@skovde.se 0500-498375 Jobbnummer
9876760