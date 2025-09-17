Socialsekreterare försörjningsstöd
Vänersborgs kommun, Socialförvaltn, Individ o familjeoms, Försörjn stöd / Socialsekreterarjobb / Vänersborg Visa alla socialsekreterarjobb i Vänersborg
2025-09-17
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs kommun, Socialförvaltn, Individ o familjeoms, Försörjn stöd i Vänersborg Publiceringsdatum2025-09-17Beskrivning
Försörjningsstödsenheten är en arbetsplats som består av socialsekreterare, utredningsassistenter,
administratörer, 1:e socialsekreterare och enhetschef.
Vi värnar om vår goda arbetsmiljö. Rimlig
arbetsbelastning och goda relationer i arbetsgruppen är viktigt för oss. Vi är en stabil arbetsgrupp, där flertalet har mångårig erfarenhet av socialt arbete. Vi arbetar målinriktat, där det långsiktiga målet för våra brukare alltid är egen försörjning med självständighet och högre livskvalitet.Dina arbetsuppgifter
I arbetet ingår kvalificerat utredningsarbete och myndighetsutövning. Vårt uppdrag är att utreda hur den enskilde bäst kan få hjälp och stöd i syfte att uppnå självförsörjning och under tiden utreder vi rätten till bistånd enligt gällande lagar och föreskrifter. Arbetet innebär också att matcha brukarna till insatser som ska ge stöd i arbetssökandet eller till vård/behandling för brukare med rehabiliteringsbehov. Vi har som mål att träffa våra brukare regelbundet för
uppföljning och stöd i strävan att förkorta deras tid hos Försörjningsstöd. Ett aktivt arbete krävs för att de så snart som möjligt ska nå egen försörjning.
Mot bakgrund av ovanstående kan arbetsuppgifterna sammanfattas i:
• Att utifrån individuella bedömningar, planeringar och insatser arbeta för den
enskildes möjligheter/väg till självförsörjning.
• Att utreda och handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
• Att samverka internt och externt för att erbjuda ett professionellt socialt arbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, beteendevetenskaplig/socialpedagogisk högskoleexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig och lämplig för uppdraget.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete som socialsekreterare med myndighetsutövning samt arbete med brukare inom arbetsmarknadsområdet såsom Arbetsförmedling, kommunal arbetsmarknadsenhet eller motsvarande.
Det är av stor vikt att du kan uttrycka dig väl och nyanserat i tal och skrift samt att du tycker om att dokumentera och är införstådd med vikten av dokumentationen. Det är viktigt att du har ett tydligt brukarfokus samt förmåga att skapa goda möten och samtal med våra brukare. Egenskaper och förmågor som är betydelsefulla för arbetet är ansvarstagande, kvalitetsmedvetenhet, självständighet, flexibilitet, tydlighet och empati.
Tjänsten kräver att du har en mycket god förmåga att prioritera samt att samarbeta
internt och externt.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamhet får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Rekrytering kan komma att påbörjas under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/239". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltn, Individ o familjeoms, Försörjn stöd Kontakt
Linda Wilhelmsson, 1:e Socialsekreterare 0521-721467 Jobbnummer
9512490