Socialsekreterare Försörjningsstöd
2025-08-14
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.
Är det du som vill göra verklig skillnad i människors liv? Tag chansen och bli en del av vårt team på Rehab i Sydväst!
Ditt uppdrag som socialsekreterare är att stödja och vägleda våra klienter i åldersgruppen 30-66 år mot självförsörjning, en roll som ger dig en meningsfull och givande arbetsdag. Du kommer att vara en viktig del i klienternas resa mot självförsörjning. Genom att arbeta tätt tillsammans med klienterna i varje fas av deras utveckling, ser du till att de får de verktyg och den support de behöver för att lyckas. Vägen till självförsörjning ser olika ut och uppdraget är att arbeta med klienten i den fas den befinner sig. Det kan vara samverkan med sjukvården, SFI-studier, delta i Arbetsförmedlingens aktiviteter, Kompetenscentrum, eller ha kontakt med FINSAM.
Genom vårt system GÖREL kommer du få stöd i att hantera försörjningsstödet på ett effektivt och rättssäkert sätt.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad socionom.
Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket och kunna uttrycka dig väl i tal som skrift då arbetet innefattar myndighetsdokumentation och kontakt med klienter.
Har du erfarenhet av arbete med försörjningsstöd är det bra, med du kan också ha andra meriterande kunskaper som arbete hos våra samverkanspartners t.ex. Arbetsförmedling, Försäkringskassa eller som utförare i socialtjänsten.
Du är en person som visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du har förmåga att överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
ÖVRIGT
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på några frågor kring din kompetens och vad som gör att du vill söka tjänsten.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271754". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
1:e socialsekreterare
Carina Andersson 031-366 20 84 Jobbnummer
9459142