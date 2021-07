Socialsekreterare, Försörjningsstöd - Kristianstads kommun - Administratörsjobb i Kristianstad

Kristianstads kommun / Administratörsjobb / Kristianstad2021-07-072021-07-07Du kommer att arbeta med handläggning av löpande försörjningsstöd för medborgare i Kristianstads kommun. I detta ingår att handlägga, besluta och informera om försörjningsstöd för nya och pågående ärenden. Du arbetar självständigt med medborgare för att stötta deras väg mot självförsörjning.Vi söker dig som har socionomexamen eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med försörjningsstöd, myndighetsutövning samt erfarenhet av motivationsarbete.I arbetet förekommer dokumentation och kommunikation som kräver att du har god datorvana, har kunskap i Officepaketet och att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Vidare krävs B-körkort.Du är en person med gott bemötande och god samarbetsförmåga. Din förmåga att hantera människor i kris och din goda struktureringsförmåga kommer väl till pass i arbetet. Det är viktigt att du är en person som med kreativitet och utan rädsla för utmaningar tar dig an uppdraget. Det krävs att du är självgående och ansvarstagande och förhåller dig till uppsatta mål och förväntningar på ett sätt som även skapar engagemang hos andra. Du är van att arbeta i en tillitsstyrd organisation och förstår att samverkan är nyckeln till framgång.ÖVRIGTMöt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/. Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tjänsterna är vikariat under perioden 2021-09-01 till och med 2021-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-08Kristianstads kommun5850738